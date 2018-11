"Hi ha molt camí per tirar endavant en les qüestions emocionals i socials dels castells"

Per segon any consecutiu la CEPAC (Centre de Prospectiva i Anàlisi dels Castells), amb la col·laboració i suport de l'Ajuntament de Tarragona i la Biennal de Castells, ha convocat els premis als treballs de final de grau i postgrau de temàtica castellera. La guardonada d'aquest any ha sigut Lurdes Quintero Gallego, estudiant del diploma de postgrau en mediació de la Fundació URV i membre de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, amb el treball que porta per títol 'Mediació castellera'. D'aquesta manera, pren el relleu del treball sobre el procés de 'turistificació' dels castells de l'any passat.

L'estudi constata l'existència de conflictes a l'interior de les colles i també entre colles, en fa una classificació per analitzar-los i, a través de casos pràctics, intenta demostrar la validesa de la mediació com a eina eficaç per a la resolució de conflictes. Quintero, però, detalla que "aquest treball és el començament d'un tema que té màxim recorregut", ja que la seva proposta inicial era crear una eina autosuficient per poder ajudar les colles a resoldre els seus conflictes. Tot i això, la falta de bibliografia l'ha portat a dedicar gran part del treball a evidenciar si científicament hi ha conflictes a la colla.

En la classificació dels conflictes n'ha trobat de diferents tipologies: conflictes comuns (poder, edat, interessos, ideologies), ego (rols interns a les colles), gènere, conflictes de relleu (canvis de cap de colla, junta o equips), conflictes personals i compromís. Alhora també s'ha fixat en els conflictes entre colles per la manera d'entendre els castells de cadascú.

Entre les diferents circumstàncies que ha trobat per detectar els conflictes, per exemple, subratlla que "aquest any hi ha hagut dimissions de caps de colla i això vol dir que al darrere hi ha qüestions que s'han de resoldre". D'aquesta manera, creu que una resolució dels conflictes ajudaria les colles a millorar els resultats, la cohesió social i aniria amb coherència amb els valors castellers.

Quintero també ha buscat si algunes colles havien creat alguna metodologia, tot i que destaca que "no n'hi ha cap que utilitzi la metodologia de la mediació" i que força vegades la solució que s'acaba trobant és que intervingui el cap de colla o president sense que tinguin coneixements. Per a l'autora del treball, però, aquesta és una via errònia, ja que "el sentit de la mediació és que les parts són les mateixes que troben les solucions i l'únic que fa el mediador és facilitar el camí".

Entre els diferents errors que ha trobat en la mediació de les colles castelleres és que "per voler resoldre un problema abans has de reconèixer que existeix", fet que creu que és molt difícil d'admetre. Per tot plegat també pensa que, "ja que hem reconegut que dels castells se'n deriven lesions, hi ha molt camí per tirar endavant en les qüestions emocionals i socials en el fet casteller". Quintero té previst continuar en el desenvolupament de l'eina, tot i que també insta la Coordinadora o les colles a adaptar algun tipus de mediació.

Dos accèssits 'ex aequo'

En aquesta segona edició s'han presentat un total de sis treballs, provinents de disciplines i universitats diferents de la Xarxa Vives, entre els quals el jurat també ha decidit atorgar dos accèssits 'ex aequo' als treballs "Adaptació del diccionari casteller del TERMCAT al públic infantil", de Mariona Arnau Garcia, i "Avaluació del projecte Iniciació al Món Casteller. Les colles castelleres com a eina d'inclusió social", de Marta Garcia Yuste.

En el primer cas, es tracta d'un treball de final de grau de traducció i interpretació de la Universitat Pompeu Fabra en què s'estudia l'adaptació del diccionari casteller del TERMCAT a un públic infantil, mitjançant una selecció de termes i una nova redacció de les definicions a partir d'enquestes a infants de colles castelleres i a escolars. En el segon cas es tracta d'un treball de final de grau dels estudis d'educació social de la Universitat de Barcelona que planteja la hipòtesi dels beneficis que pot representar per a persones amb malalties mentals la participació en una colla castellera, a través d'un cas pràctic amb la colla dels Bordegassos de Vilanova.

L'entrega dels premis es farà aquest divendres 16 de novembre (coincidint amb el vuitè aniversari de la inclusió dels castells en la llista del Patrimoni Immaterial de la Humanitat de la Unesco), al Pati Jaume I de l'Ajuntament de Tarragona, a partir de les 18 hores.