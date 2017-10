Igualada estrena una nova 'catedral'

260x366 Els Moixiganguers rubriquen la millor actuació del seu historial en descarregar el seu primer 5d8 / MOIXIGANGUERS D'IGUALADA Els Moixiganguers rubriquen la millor actuació del seu historial en descarregar el seu primer 5d8 / MOIXIGANGUERS D'IGUALADA

La diada castellera dels Moixiganguers d'Igualada ha celebrat una de les estrenes més importants del cap de setmana. La colla local ha descarregat a la plaça Pius XII el primer cinc de vuit del seu historial i ha assolit així la millor actuació des que es va fundar. Els igualadins han estat acompanyats d'uns Bordegassos de Vilanova que no han pogut arrodonir la festa com volien i dels Al·lots de Llevant, que han aprofitat el viatge al Principat per sumar tres noves construccions de la gamma alta de set.



Els Moixiganguers d'Igualada han decidit iniciar l'actuació amb un dels castells que els han generat més confiança aquesta temporada, el dos de vuit folrat. Enguany ja havien descarregat sis torres folrades i la setena no els ha suposat gaires complicacions. El moment més important de l'actuació ha arribat en la segona ronda, quan els morats han lligat la pinya del cinc de vuit. La construcció s'ha alçat a la primera i ha mantingut una mida ideal fins al moment de l'aleta. El tremolí constant de l'estructura s'ha accentuat durant el descens, que ha demanat un esforç extra. El punt d'èpica ha precedit una gran ovació, ja que la colla de l'Anoia s'apuntava per primer cop l'anomenada 'catedral' dels castells, el cinc de vuit. Han acabat l'actuació executant un tres de vuit gairebé impecable que ha despertat càntics que demanaven "un pis més".



Descartat el cinc de vuit per una baixa en el tronc, els Bordegassos de Vilanova han decidit començat l'actuació descarregant el tres de vuit. Si bé el castell ha estat lent, sobretot en els moments culminants, ha arribat a bon port sense complicacions. Han buscat pujar un nou esglaó en el segon torn, provant el dos de vuit amb folre, però abans de col·locar-hi la canalla ha fallat l'encaix entre el folre i el tronc, i això ha fet que una de les dues rengles s'enfonsés. Han intentat guanyar confiança provant el dos de set, però la canalla s'ha quedat travada en els primers compassos i han hagut de desmuntar l'estructura. Els dubtes dels més menuts els han passat factura, cosa que els ha obligat a desmuntar un quatre de vuit molt tancat de mides i a rebaixar pretensions notablement, apostant pel quatre de set en la repetició.



Tot i no haver pogut mobilitzar tots els efectius, els Al·lots de Llevant han plantejat una diada amb tres castells de la gamma alta de set. Han completat el cinc en el primer torn i, tot i haver de defensar l'espadat en els instants finals, s'han apuntat el tres de set amb agulla en la segona ronda. Han arrodonit l'actuació descarregant amb molta comoditat el quatre de set amb el pilar al mig i han repetit així la segona millor actuació de la seva temporada molt lluny de casa.



Moixiganguers d'Igualada: 2d8f, 5d8, 3d8, 3 P5

Bordegassos de Vilanova: 3d8, i 2d8f, id 2d7, id 4d8, 4d7, 2 P5 (1 de carregat), 2 P4

Al·lots de Llevant: 5d7, 3d7a, 4d7a, P5