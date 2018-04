Inés Solé: “Era públic i notori que hi havia un desgast en la Coordinadora com a imatge que calia revertir”

El 27 de gener la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC) aprovava la nova junta directiva amb la Inés Solé (Xiquets de Tarragona) al capdavant com a presidenta. Els objectius passaven "aconseguir que les colles sentin més a prop la CCCC i la percebin com una eina útil per a la seva tasca diària" entre d'altres tal com s'esmentava en el programa de la candidatura. Aquesta tasca, per tant, implicava resoldre la qüestió dels drets televisius que van sacsejar la Coordinadora la temporada anterior, dels quals ja s'ha arribat a un acord per aquest curs. Alhora, però, queden nous reptes al davant com els de resoldre la partida econòmica o la d'engegar una nova comissió sobre prevenció de lesions.

Fa unes setmanes es va oficialitzar l'acord per la cessió de drets televisius a la Coordinadora per part de totes les. És un primer triomf a l'hora de complir l'objectiu de la nova junta que la CCCC tornés a ser de totes les colles?

L'estratègia de la nova junta no passa pel que va passar l'any passat. Era públic i notori que hi havia un desgast en la Coordinadora com a imatge i que calia revertir-la, alhora que s'havia desdibuixat el pes i havia perdut força com a interlocutor. Després evidentment amb tot l'afer dels drets, que alhora ha fet que en el fons ajudi una mica en la concepció de la CCCC i fruit d'una renovació de tot plegat, tenim aquest acord aprovat i signat per assemblea, però encara queda molt per fer i treballar.

En aquest acord ha tornat a haver-hi confrontaments amb les colles que es van negar a cedir els drets en la temporada anterior?

No ens hem trobat amb cap tipus d'impediment per part de cap colla, el contrari. Hi ha hagut una predisposició absoluta a parlar, primer per una transferència de coneixements que hi ha d'haver entre tots els interlocutors vàlids i segon perquè això és en benefici de tots. Ens hem assegut amb qui ha calgut i ho seguirem fent tantes vegades com sigui necessari. La Colla Vella, a més, estava en l'equip de treball que va abordar tot el tema dels drets d'imatge amb la proposta d'acord. El que va passar l'any passat ja és un episodi tancat i la vocació des del primer dia és en projecció de futur.

Les primeres reunions on es va plantejar aquesta candidatura, teníeu clar que s'havia de fer un canvi en la Coordinadora?

Amb el desgast dels anys crec que s'han donat una sèrie de circumstàncies que no és que hagin perjudicat però sí que han fet de menys el paper de la Coordinadora. Aquesta, per tant, era una necessitat que vam posar sobre la taula que calia canviar. Fruit d'aquestes sinergies que es van donar, va anar sorgint la nova junta. La vocació és la de donar valor a la Coordinadora.

Vau decidir que la presidència de la Coordinadora s'anés canviant cada any. És una decisió per evitar el desgast o també hi ha una demostració de força?

És una barreja de vàries coses. El càrrec de presidència desgasta però amb la junta que hem dissenyat i amb la nostra manera de treballar, de prendre decisions i de debat ens encoratja però també desgasta. A més, no només la presidència és rotativa sinó que poden anar entrant i sortint colles de la junta. Vam pensar que com a inici de model de canvi, i amb una visió assembleària, la manera oportuna era la de repartir-nos la presidència en tres anys. L'any que ve el president serà el Sergi Font (Marrecs de Salt) i el següent el Roger Gispert (Castellers de la Vila de Gràcia).

També vau introduir les delegacions territorials, quines són les seves funcions?

Per començar la candidatura ja està territorialment repartida, però evidentment les barreres les has de trencar i has de crear un sistema que vetlli per la proximitat que volíem. S'ha distribuït amb el mapa de colles els diferents grups territorials, cadascun dels quals liderats per un membre de junta del qual pengen vàries colles. D'aquesta forma la informació és constant, bidireccional i molt més ràpida. Un clar exemple d'aquestes comissions ha sigut l'organització de les colles en la participació en la manifestació d'aquest diumenge a Barcelona.

Precisament ara que parlaves d'aquesta manifestació, quin és el paper que ha de tenir la Coordinadora davant la situació política que estem vivint?

Ja en el seu dia ens vam sumar a la Taula per la Democràcia (ara Espai per la Democràcia) de la qual en som convocants. La Coordinadora, ara i sempre, estarà al costat de les llibertats, la dignitat, la democràcia i de tots els valors humans que l'acompanyen. Per tant, sempre ens posicionarem al costat d'aquests valors que a més també són uns valors que acompanyen la nostra activitat i no concebem cap teixit associatiu ni una base social que no passi per defensar fins a les últimes conseqüències aquests valors que avui en dia estan coartats i fins i tot perseguits.

Fa unes setmanes a Valls es van celebrar les 22es Jornades de prevenció de lesions on es va registrar la major part, tant de colles com de castellers. És una demostració del canvi que estan fent les colles a l'hora de voler tractar obertament la prevenció i no d'amagar-la?

Les Jornades de prevenció de lesions ja fa anys que es fan i a més forma part d'una línia estratègia que tenim, que mai deixarà de conduir i que cada vegada pren més rellevància. Hem de fer el major nombre de castells i els més alts possibles però amb unes garanties i aquestes passen per la prevenció, la seguretat i per tota la pedagogia que va al voltant de com fer els castells. Al marge de les jornades també hi ha la direcció mèdica i una de les futures comissions que s'activaran en breus és la de prevenció de lesions i que aborda tots aquests temes de la qual volem que s'integrin moltes colles.

En aquestes Jornades de lesions també es va debatre sobre la nova normativa del Concurs de valorar només un castell carregat. La nova norma, a més, va haver-se de tornar a aprovar de nou fa tot just dues setmanes en la Comissió Assessora del Concurs. És un debat que també us ha fet arribar a la Coordinadora?

Això és un tema que ni ens ha arribat ni hem posat sobre la taula. Hi ha una comissió per tractar aquests temes i a partir d'aquí, si cal i ens insten, nosaltres aportarem la nostra opinió i posarem sobre la taula tot allò que es consideri necessari. La nostra vocació és de col·laboració i no d'interferència.

Quin voldríeu que fos el llegat de la nova junta, de cara a la següent temporada?

Crec que la línia de treball és la correcta però encara queda molta feina per fer. Anem any a any i el que volem és complir els objectius que ens hem proposat. Un d'ells és el de resoldre el tema econòmic perquè realment tenim un problema que avui en dia no ho és, però que ho serà si no som imaginatius en la recerca de recursos sobretot en el tema d'assegurances i s'ha de buscar patrocini o mecenatge allà on es pugui. És un dels reptes més importants que tenim perquè l'assegurança l'hem de tenir sempre i és una eina obligatòria per desenvolupar la nostra activitat. En això no escatimarem esforços.

M'agradaria deixar mínimament encarrilat el tema dels fons per les assegurances i que no passin en última instància per un augment de quotes a les colles sinó que siguem capaços de generar unes sinergies amb uns finançadors en ferm i compromisos per a llarg termini tenir això cobert.