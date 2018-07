Iruna Rigau: "Som molt conscients que el pas previ per seguir creixent és consolidar i estem en aquesta fase"

Una de les colles que es troba en un moment d'expansió, els Marrecs de Salt, tanquen aquest cap de setmana el seu primer tram de temporada i ho fan havent revalidat els galons de nou. Van poder descarregar el 3d9f a mitjans de juny i més tard van ser capaços de traslladar més de 200 persones per carregar-lo a Vic. Alhora no volen marxar de vacances sense deures pendents i és per això que aprofitaran la darrera actuació del primer tram per estrenar el cinc de vuit en aquesta temporada. La colla, a més, s'ha consolidat entre les millors del panorama casteller i ja té pràcticament assegurada la seva presència a la jornada del diumenge del Concurs de Castells.

Acabeu aquest diumenge el vostre primer tram i, tot i que de moment us falta el 5d8, estàs satisfeta del rendiment de la colla?

Hem seguit la dinàmica de l'any passat que ens va funcionar de poder anar fent folres fora de casa. Ens hauria agradat treure el cinc molt abans però hem tingut molts canvis al pom i a l'estructura. La idea és dur-lo diumenge i només ens falta aquella confiança de fer-lo a plaça. Aquesta temporada en comptes de fer el cinc fora de casa, hem pogut fer el 3d9f a Vic del qual n'estem molt contents.

Precisament en aquesta actuació vas comentar que estaves contenta de poder fer el 2d8f després de la caiguda del 3d9f. És un moment en el qual notes que la colla ja es fa gran?

Crèiem que era molt important no canviar l'actuació que teníem prevista. Si tens lesions o baixes importants t'obliga a fer-ho, però ningú va dubtar. La gent n'estava molt convençuda i si no hi havia lesions, no hi havia cap dubte. Crec que és un pas de fer-nos grans, tot i que després als assajos sí que es va notar que érem menys gent fruit de la crida per ser 200 a Vic. Hem seguit amb el ritme que portàvem i no ens ha afectat gaire la caiguda.

Mentre la colla es va fent gran, també es nota que a Girona i Salt cada vegada són més coneguts els Marrecs?

L'any passat en fer el 3d9f ja ens va donar molt de nom tant a Salt com a Girona. Ara ens comencen a passar coses que no ens havien passat fins ara com gent que entra al local d'assaig perquè ens ha vist. Normalment sempre eren amics de castellers els que venien.

De cara a aquest any, tot i no tenir un castell tan a prop com era la temporada el 3d9f, la gent també es va motivant amb proves de 4d9f?

Aquest any ja hem fet més 4d8 que en tota la temporada anterior. Hem posat molta atenció en fer un molt bon quatre de vuit, tot i que a les últimes actuacions se'ns ha girat una mica. Ara ja l'estem reformulant de cara a un possible 4d9f i la colla ho veu, però mentalitzem molt a la gent que si fem el que vam fer l'any passat ja podem estar molt contents i que és necessari per poder seguir creixent. Evidentment si surten bones proves, com la de divendres passat, la gent s'ho anirà creient. Ara hi ha gent que ho demana però no és un objectiu que ens hàgim fixat. Sabem que hem de treballar molt els passos previs, fer més quatres de vuit, més proves de 4d9f a l'assaig i si el fem perfecte i si no serà l'objectiu que tindrem de cara l'any vinent.

La feina del segon tram, per tant, a l'espera de veure com evoluciona el 4d9f l'objectiu passa per repetir el màxim de cops possibles el 3d9f i la gamma alta de vuit.

És fonamental consolidar aquesta base i el quatre ja es veurà. La feina es fa a l'assaig i a Marrecs som conscients que fins que les coses no estan molt treballades a assaig i ens ho creiem molt els castells no surten a plaça. Aquest any hem pogut moure que si la colla es mou, com vam poder fer a Vic, podem fer grans castells fora de casa. Per tant estem en un moment de fer veure a la colla que hem de continuar amb la línia que portem i ja hi arribarem al 4d9f. Sí que ens preocupem de no abaixar el nivell, perquè al final les dinàmiques de les colles són cícliques, i mirem que la gent que vingui estigui contenta i que no ens arribi aquest moment.

Aquest any ja s'estan veient força colles que després de força temporades a un gran nivell, en aquesta han baixat els registres. En el cas dels Marrecs, que viviu la dinàmica inversa, com viviu aquest creixement pensant en un futur a llarg termini?

Aquest any ja hem notat la diferència de no tenir un castell a la vista com era el 3d9f i ens falta aquest punt de motivació. Som molt conscients que el pas previ per seguir creixent és consolidar i estem en aquesta fase. La gent ho té molt clar i tant tècnica com junta estem molt d'acord que cal mantenir això. Que la gent estigui contenta amb el que fem, mantenir el gruix social i si podem repetir el que vam fer la temporada passada segur que l'any vinent fem alguna cosa millor.

Tal com evoluciona la temporada sembla bastant evident que participareu en la jornada del diumenge del Concurs de Castells. Com viu la colla aquesta opció que cada cop és més a prop?

La colla ja té coll avall que anem diumenge i evidentment tenim gent que prefereix anar dissabte i altre que diumenge. És un orgull poder-hi ser el diumenge i estem molt contents de com ens hem posicionat que no és que hi entrem de rebot [per la renúncia dels Minyons de Terrassa]. Crec que això és un valor afegit per la colla que veu que estem entre les millors colles de les quals n'hi ha moltes que no hi actuem mai. No és còmode per nosaltres perquè ens hem d'aixecar molt d'hora, el viatge és llarg, no pots actuar dissabte amb les colles del teu nivell però serà una prova i tampoc ho podem triar.