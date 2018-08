Jornada de gamma extra agredolça a tres bandes

260x366 5d9f de la Colla Vella dels Xiquets de Valls / Guillem Andrés 5d9f de la Colla Vella dels Xiquets de Valls / Guillem Andrés

260x366 2d8sf de la Colla Joves Xiquets de Valls / Guillem Andrés 2d8sf de la Colla Joves Xiquets de Valls / Guillem Andrés

260x366 Td9fm dels Castellers de Vilafranca / Guillem Andrés Td9fm dels Castellers de Vilafranca / Guillem Andrés

L'actuació de La Bisbal del Penedès és coneguda en el món casteller com una de les cites més complicades del calendari. Plaça petita, molta calor, poc espai i amb un programa de màxims. Aquestes circumstàncies provoquen que en rares ocasions una colla pugui sortir de plaça amb tots els objectius complerts. Aquest dimecres no ha estat una excepció. La Joves ha completat el castell més gran del dia amb el 2d8sf però després no ha pogut amb l'estrena del 5d9f. Per la seva banda la Vella i Vilafranca també han completat gammes extres però han ensopegat amb el 4d9fp en el cas dels rosats i el Pd8fm els Verds.

La Colla Vella dels Xiquets de Valls era la formació que arribava a l'actuació amb un programa establert més ambiciós. L'inici de l'actuació ha estat la prevista amb el 5d9f que s'ha hagut de treballar ben d'hora especialment en els pisos superiors de l'estructura del tres. Amb les dues aletes fetes, però, la súpercatedral s'ha aturat força i només ha requerit algun esforç a terços i quarts. En segona ronda, però, no han pogut descarregar el tercer 4d9fp de la temporada. L'estructura del quatre s'ha deformat bastant durant la seva execució i després el pilar ha cedit entre el terç i el quart quan sortia l'enxaneta. Han tancat la seva ronda de castells amb el 9d8 que els permet seguir rodant castellers i han tancat amb el Pd7f a l'espera de poder-lo pujar un pis en les properes actuacions.

Tot i que la Joves de Valls havia anunciat públicament que descartaven el 2d8sf per La Bisbal, han acabat escollint la bèstia indomable com a castell de sortida. En el primer intent l'aixecador ha relliscat quan es disposava a pujar el pis de terços i l'han tirat avall. En el segon, a diferència de la completada a Firagost, s'ha mostrat solvent en tota la seva execució en una demostració de domini del 2d8sf. L'altre gran objectiu del dia, alhora, era el 5d9f que han abordat en segona ronda. La súpercatedral, però, s'ha mostrat feble en tota la seva pujada i l'han desmuntat amb sisens col·locats. En ronda de repetició han volgut fer-hi el 3d9f, que també han desmuntat per problemes al pis de quarts. Finalment sí que han pogut fer el tres folrat en tercera ronda i han tancat amb el pilar de 6 després de només haver-hi pogut fer l'aleta en les dues darreres ocasions que l'havien portat a plaça.

Per part dels Castellers de Vilafranca, en canvi, havien plantejat una actuació una mica més conservadora, especialment després de la caiguda del 3d9f d'aquest dissabte i que els va fer descartar el 3d9fa. Han obert plaça amb el tres folrat que, tot i mostrar-se sòlid en tot moment, l'enxaneta ha relliscat en el moment de l'entrada que ha causat una forta sotragada però sense posar en perill el castell. Han seguit amb la Td9fm que han completat de bones maneres en els pisos superiors però que no ha acabat de trobar l'encaix ideal entre folre i manilles. També hi han portat un bon 4d9f i han volgut arrodonir-ho amb el Pd8fm. L'espadat més gros, però, s'ha trencat entre el quart i el quint just quan l'enxaneta començava el seu descens. La caiguda ha causat alguna baixa en la canalla que caldrà veure com evoluciona de cara a escollir quins castells porten en les properes actuacions.

Finalment la colla local, els Bous de la Bisbal, també han volgut fer acte de presència en l'actuació i han completat el primer 3d6ps del seu historial i el primer Pd5 de la temporada.

