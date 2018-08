La Joves vol estrenar el 5d9f en el primer duel de la temporada contra Vilafranca i la Colla Vella

L'actuació d'aquest dimecres a la Bisbal del Penedès enceta una segona quinzena d'agost trepidant. Un calendari atapeït en el qual, en tot just dues setmanes, els Castellers de Vilafranca i la Colla Vella dels Xiquets de Valls es trobaran en cinc actuacions: la Bisbal, el 70è aniversari dels Verds, el Catllar, l'Arboç i Sant Fèlix. El primer duel arriba amb uns rosats descansats però en plena forma i que portaran un programa ambiciós, mentre que els vilafranquins reservaran algunes forces de cara a les següents actuacions. Pel que fa a la Joves de Valls, aprofitaran l'actuació de la Bisbal per fer un pas més amb l'estrena d'un gamma extra.

Des de l'actuació de Firagost la Colla Vella dels Xiquets de Valls només han tingut una actuació tranquil·la amb castells de vuit a l'Hotel Calypso, però arriben a la Bisbal amb un programa de primer nivell, amb el 5d9f i el 4d9fp. A partir d'aquí, el tercer castell és una incògnita, i podrien escollir entre dues opcions més conservadores (3d9f o 9d8) o encarar un castell net (2d8sf o 4d9sf). Pel que fa a aquest últim castell, el cap de colla de la Vella, Albert Martínez, assegura que "el castell hi és, i si va a la Bisbal o no dependrà de com vagin els altres castells i la durada de l'actuació". Finalment, tancaran amb el Pd7f a l'espera de poder estrenar el de vuit en les següents actuacions.

Els Castellers de Vilafranca van iniciar l'agost casteller aquest dissabte amb un entrebanc a l' actuació de Cal Figarot, amb la caiguda del 3d9f. Aquest fet ha provocat que els Verds posposin el 3d9fa de cara a l'actuació del 70è aniversari d'aquest pròxim cap de setmana. D'aquesta manera, el programa d'aquest dimecres passa pel 3d9f, la td9fm, el 4d9f i possiblement el Pd8fm, tot i que el seu cap de colla, Toni Bach, creu que "si es fa tard, costa poder fer el Pd8fm amb la calor que fa a la Bisbal".

L'actuació de la Bisbal es presenta per la Colla Joves Xiquets de Valls com una de les més destacades d'aquest agost. És per això que hi arriben amb la intenció d'estrenar-hi el 5d9f, a més de completar-ho amb els dos altres castells de nou bàsics. Cal recordar que el 4d9f només l'han pogut carregar per Firagost. Així, descarten el 2d8sf, ja que, com comenta el seu cap de colla, Francesc Ramón, el tenen "molt bé, però és complicat portar-lo a totes les places perquè és molt complicat de descarregar". Les pròximes actuacions dels diables vermells abans de Sant Fèlix seran aquest dissabte a Gràcia i el cap de setmana vinent a Igualada. A la cita de l'Anoia també voldran portar-hi el 2d9fm, un castell que difícilment arribarà per a aquest dissabte a causa de les diverses baixes que tindran al tronc.