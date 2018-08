La Joves de Valls la vol fer grossa a Igualada

Després que l'any passat la Joves de Valls coronés les primeres manilles vistes mai a Igualada, per enguany també s'espera una actuació de gran nivell. Vallencs i Xiquets de Reus volen recollir la feina feta en el juliol i agost mentre que pels Moixiganguers d'Igualada és tot just la segona actuació després de vacances però també arriben amb un programa ambiciós.

La Joves de Valls ha aconseguit un tresor amb el 2d8sf i el que semblava que havia de ser un castell reservat a grans actuacions, s'ha convertit en un gran valor al llarg de l'agost. És per això que e l dos sense folre es tornarà a veure de vermell a Igualada amb les ganes de sumar-hi un altre castell de gamma extra. El que té més números de fer-ho a la cita abans de Sant Fèlix és el 5d9f, tot i que el cap de colla dels vallencs, Francesc Ramón, no descarta que s'acabin decantant pel 2d9fm. D'aquesta manera la Joves busca una actuació completa de primer nivell després d'haver-se quedat a mitges a Firagost i La Bisbal.

Després de l' estrena del 5d8 la setmana passada a Gràcia, els Xiquets de Reus en podrien sumar una altra aquest cap de setmana. El darrer assaig d'aquest divendres, per tant, serà decisiu a l'hora de portar el 3d9f diumenge a plaça o no. De totes maneres el cap de colla dels reusencs, Antoni Rull, assegura que, si no el porten aquesta setmana, ho farien la que ve a Cambrils. Els altres castells del programa són el 5d8 i el 2d8f, mentre que també es veuria un altre castell bàsic de nou si aparquen el tres folrat.

Els Moixiganguers d'Igualada també apostaran fort per la seva Festa Major i ho faran amb l' objectiu d'estrenar el 5d8, que acompanyaran del 2d8f i el 3d8. Després d'acumular cinc tripletes de vuit enguany, els morats volen sumar-hi la catedral i preparar l'assalt al 3d9f en aquest tram final de temporada.