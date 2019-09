Una Mercè de circumstàncies

260x366 7d8 dels Castellers de Barcelona / @CdBCN 7d8 dels Castellers de Barcelona / @CdBCN

L'escenari casteller a Barcelona ha canviat de manera destacada en aquesta temporada i les colles estan completant, generalment, uns registres força inferiors als anys anteriors. La Diada de la Mercè d'aquest dimarts n'ha estat la màxima expressió i no ha vist cap castell de nou, fet que no succeïa des del 2013. D'aquesta manera, l'actuació s'ha realitzat amb uns programes de castells força assequibles per a totes les colles. La nota positiva ha sigut que aquesta diada, que acostuma a allargar-se bastant, s'ha completat en menys d'una hora i mitja.

Els Castellers de Barcelona han sigut l'única colla que ha completat tres castells de vuit. Els vermells arribaven a la plaça Sant Jaume amb la idea de repetir el programa de castells de la Diada Històrica de la Mercè i tornar a provar el 4d9f. El quatre folrat ha pujat amunt en la segona ronda i des de bon inici ha mostrat problemes en l'encaix del folre i els terços. Els barcelonins han pogut salvar una primera fuetada, però a la segona han acabat cedint pel pis de terços quan encara no s'havien col·locat els dosos. Abans han descarregat el castell més destacat de la jornada, el 7d8. El d'avui, a diferència del de diumenge, l'han hagut de treballar força, en les dues bandes de l'estructura. Després de la caiguda del 4d9f han acabat completant un 4d8 tranquil i un 3d8 mogut a nivell de terços.

Els Castellers de la Vila de Gràcia arribaven força condicionats per les últimes caigudes que han provocat baixes de canalla. Amb el 3d9f i el 2d8f descartat, no han volgut renunciar al 7d8, que han deixat per tercera ronda. Els graciencs, però, l'han desmuntat quan entraven dosos, tot i que el castell presentava bones prestacions. Abans han descarregat uns bons 4d8 i 3d8 i han tancat amb el 7d7.

Els Castellers de Sants han seguit amb la dinàmica d'assegurar tots els castells abans de fer un pas endavant en les pròximes actuacions. És per això que han repetit el 3d8 i el 4d8, a més d'anotar-se el 5d7, tots executats amb total tranquil·litat. A l'octubre els borinots tenen tres actuacions destacades (les Corts, Nova Atenes i Diada) en què podrien portar els primers castells de la gamma alta de vuit i de nou.

La Jove de Barcelona, els Castellers de la Sagrada Família i els Castellers del Poble Sec han completat una actuació amb castells de la gamma alta de set. Granats i verds han calcat l'actuació amb el 5d7, el 7d7 i el 4d7a, mentre que els de la camisa blau cel han deixat de banda el 7d7 per anotar-se el 4d7.

Una de les bones notícies de la jornada ha sigut l'estrena del 5d6 dels Castellers de Sarrià, el primer des de la seva refundació. L'han portat en tercera ronda i l'han pogut descarregar després de fer-ne un intent desmuntat. Abans han fet el 4d6a i el 3d6.

Resum de l'actuació: