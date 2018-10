Minyons i Capgrossos volen emmanillar Girona

El darrer diumenge d’octubre ens deixa la Diada de Sant Narcís com l’actuació més destacada del cap de setmana. Els Minyons de Terrassa i els Capgrossos de Mataró aniran amb intencions de gamma extra, mentre que els Marrecs de Salt hi voldran tornar amb el 3d9f després de carregar-lo al Concurs. L’actuació s’ha avançat mitja hora respecte a les darreres edicions, fet pel qual diumenge la Diada començarà a les 11:30h.

Els Minyons de Terrassa tornen a encarar una actuació amb intencions de gamma extra després de fer-ho per últim cop a la Diada Històrica de la Mercè. És per això que en ronda de castells hi portaran la tripleta de nou: 3d9f, 4d9f i 2d9fm. Una baixa destacada els obliga a renunciar al 5d9f, castell que es presenta com el gran objectiu dels malves per la seva Diada de mitjans de novembre. Finalment, i després d’encadenar tres Pd7f descarregats, els Minyons volen estrenar enguany el Pd8fm.

Els Capgrossos de Mataró tenen una setmana intensa amb l’actuació d’aquest diumenge a Girona i la de dijous a Vilafranca per Tots Sants. En aquesta primera cita els maresmencs volen repetir l’actuació de l’any passat per Sant Narcís amb el 2d9fm com a màxim objectiu i que acompanyaran dels dos bàsics de nou. El Pd8fm també havia entrat en les travesses d’estrenar-lo a aquest cap de setmana però la caiguda del Pd7f aquest passat diumenge a Sants l’ha acabat ajornant fins a Tots Sants. De totes maneres voldran rodar un nou espadat de set.

Finalment els Marrecs de Salt es troben amb plena feina de reestructuració de peces després de la caiguda del 3d9f al Concurs de Castells. El 2d8f i el 5d8 estan assegurats en el programa dels de la camisa blau ter, mentre que el darrer assaig acabarà de determinar si el tres folrat també arriba diumenge a la plaça del Vi de Girona.