Minyons, Joves i Barcelona esperen fer un pas endavant per la Mercè

La diada històrica de la Mercè compta aquest any amb la presència dels Castellers de Barcelona, els Minyons de Terrassa i la Colla Joves Xiquets de Valls. Totes tres colles arriben amb alguns deures pendents que volen superar aquest diumenge a plaça Sant Jaume. Minyons i Joves hi volen portar castells de gamma extra, mentre que Barcelona vol completar el primer castell de nou de l'any.

La Colla Joves Xiquets de Valls continua afinant la maquinària de cara al Concurs de Castells. Per aquest motiu el seu cap de colla, Francesc Ramon, destaca que de cara a aquest cap de setmana "l'objectiu mínim és fer un castell que volem fer al Concurs, i si en podem fer dos millor". D'aquesta manera el 5d9f, que enguany només han pogut carregar per Sant Fèlix, és un dels grans objectius del dia. Alhora els vermells també hi podrien portar el 2d8sf, un castell que mai s'ha provat a Barcelona. El tercer castell escollit, amb tota probabilitat, serà el 3d9f.

Després d'unes setmanes amb algunes actuacions una mica més relaxades, els Minyons de Terrassa tornen a tenir una actuació de primer nivell. Un dels seus caps de colla, Arnau Boada, destaca que "el gran objectiu és descarregar el 2d9fm", que podrien acompanyar del 9d8, el 3d9f i el Pd7f. Tot i que el 3d9fa era un castell que els malves tenien pensat completar per la Mercè, sembla que s'acabarà posposant a una altra actuació.

Els Castellers de Barcelona arriben a una de les actuacions més destacades del calendari amb l'ambició de completar el primer castell de nou de l'any. A falta de l'últim assaig, l'actuació de mínims que es plantegen és la formada pel 3d9f, 5d8 i 2d8f. Les últimes proves, a més, acabaran de decidir si el 4d9f també va a plaça. Els de la camisa vermella, alhora, també participen dilluns en l'actuació de la Mercè de colles locals, en què també voldrien portar algun castell de nou.