Els Minyons dominen un altre cap de setmana sense gammes extra

Si fa un parell de segles els pioners dels castells aprofitaven els mesos entre collites per guanyar alguns calés extres alçant torres humanes, actualment la llargada dels calendaris fa que els fruits arribin en forma de construccions de carn i ossos. Després de gairebé un mes de la diada de Santa Úrsula, la que durant una part important de la història havia marcat el punt final de la temporada de castells, arriben els últims premis per a formacions com els Tirallongues de Manresa, els Castellers de Mollet o els de Castellar del Vallès.

Una setmana més les construccions més valuoses s’han aixecat lluny dels focus mediàtics. Els Tirallongues de Manresa van coronar diumenge el primer castell folrat del seu historial, el dos de vuit. Els del Bages van tancar la seva millor temporada confirmant una projecció envejable. Sembla que ja queda lluny aquell 28 d’agost del 2016, fa només dos anys, quan coronaven el quatre de vuit, divuit temporades després de l’última aleta. Un any més tard van descarregar el carro gros per primer cop, ho van repetir en sis ocasions i van sumar el seu primer tres de vuit. Aquesta temporada el tres ha caigut del seu ventall, però la suma de quatres es queda a les portes de la dotzena i, per primer cop, han coronat el dos de vuit. L’estructura va alçar-se nerviosa, tova en la segona base, però ni les sacsejades ni els desajustos de mides no van aturar una canalla valenta que va ser clau en l’èxit dels Tirallongues.

La diada més important del cap de setmana va tenir lloc a Granollers. L’anul·lació de l’actuació de les Fires de Sant Narcís a Girona i la proximitat de la diada dels Minyons de Terrassa dotaven l’exhibició d’un punt extra d’interès. Els malves volien traslladar els objectius gironins a la capital del Vallès Oriental, però enguany la seva maquinària no es troba en el millor estat de forma i la falta de camises va frustrar qualsevol expectativa. Els egarencs van tornar a descartar la gamma extra per acabar descarregant dos laboriosos castells de nou pisos més un immaculat cinc de vuit.

La bona estampa d’aquesta estructura fa pensar que, si aconsegueixen un bon coixí que els permeti alçar-la un pis amb seguretat, podria passar a ser l’elixir secret dels Minyons en aquesta recta final de temporada. Els Xics de Granollers van confirmar la recuperació després d’unes setmanes minvats de forces. Van descarregar el quatre de vuit i el dos de set, i els van acompanyar d’un set de set. El cartell el completaven els Castellers de Mollet, que van aprofitar la cita com mai. Van apuntar-se el segon cinc de set del seu historial i van estar a punt de fer saltar la banca després de quedar-se a uns instants de coronar el tres de set amb l’agulla.

L’altre escenari de nou pisos va ser Mataró, on dissabte els Capgrossos van sumar un altre tres folrat en la seva última actuació com a colla local. La diada Mariona Galindo va repartir sort de manera desigual, ja que tant els Castellers de Lleida com els de l’Alt Maresme van ensopegar amb el dos de set. Els de la terra ferma només el van poder coronar, mentre que elsmaduixots el van haver de desmuntar dues vegades.

Un dels moments més especials per a tota colla castellera és aquell en què s’escala un pis per primer cop. La joia dels Castellers de Castellar va ser doble diumenge, ja que van guanyar-se els galons dels set pisos per partida doble després de descarregar per primer cop tant el tres com el quatre de set. Els capgirats van rubricar la millor actuació de la seva curta història afegint-hi el cinc de sis i el pilar de cinc.