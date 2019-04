Els Minyons s'anoten el primer folre de la temporada per la Diada de Sant Jordi

260x366 2 de 8 amb folre dels Minyons de Terrassa 2 de 8 amb folre dels Minyons de Terrassa

La Diada de Sant Jordi és sinònim de cultura i, per tant, de castells. En diverses poblacions catalanes se celebren actuacions castelleres i, alhora, és una data que marca un abans i un després en les temporades. Les actuacions del 23 d'abril, tot i caure majoritàriament en dia laborable, acostumen a deixar algunes estrenes destacades.

Enguany el castell més destacat de la jornada ha estat el 2 de 8 amb folre dels Minyons de Terrassa. Els malves han fet un pas més en aquest inici de temporada, en el qual estan destacant com la colla amb més castells de vuit. Per Sant Jordi també han completat el quart 3 de 8 de l'any i un nou 4 de 8, en la que s'ha convertit en la primera tripleta de vuit de l'any. A la Plaça Vella egarenca també hi eren els Castellers de Terrassa que han estrenat el 2 de 7 i han acompanyat del 5 de 7 i el 4 de 7 amb agulla.

Una de les actuacions tradicionalment més destacades per Sant Jordi és la de Tarragona. Aquest 2019 el titular se l'han endut els Xiquets de Tarragona amb el seu primer castell de vuit de l'any, el 3 de 8, al qual hi han sumat el 5 de 7 i el 4 de 7 amb agulla. En aquesta actuació també hi ha hagut estrenes per part de la Jove de Tarragona, amb el 9 de 7, i el primer castell de set de l'any dels Xiquets del Serrallo, 3 de 7, així com el 2 de 6 i pilar de 5. Per la seva banda els Castellers de Sant Pere i Sant Pau han completat el 4 de 7 amb agulla com a millor castell.

La capital de l'Alt Camp, alhora, també ha gaudit d'una gran actuació per Sant Jordi amb el segon 3 de 8 de la temporada dels Xiquets de Reus. Els de la camisa avellana també han estrenat el 5 de 7, al qual també li han sumat el 4 de 7. Finalment els Castellers de Sabadell han completat una actuació tranquil·la a casa seva amb el 5 de 7 com a millor castell.