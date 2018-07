OFICIAL: Entrades exhaurides per a la jornada de diumenge del Concurs de Castells

Aquest 31 de juliol, a les 10 h del matí, es posaven a la venda les entrades per a la XXVII edició del Concurs de Castells. Just a les deu en punt el compte de Twitter del Concurs donava a conèixer l'enllaç on es podien comprar les entrades. Castellers i aficionats han accedit ràpidament a la pàgina web per aconseguir-ne alguna, especialment les del diumenge, que són les que s'acaben abans. Tal com ha informat l'organització del Concurs, en el primer minut ja s'han confirmat 3.023 entrades i la mitjana d’entrades per reserva ha estat de 3,26.

540x306 OFICIAL: Entrades exhaurides per la jornada del diumenge del Concurs de Castells OFICIAL: Entrades exhaurides per la jornada del diumenge del Concurs de Castells

En menys de cinc minuts la pàgina ja ha donat força problemes per adquirir-ne i molts compradors s'han trobat que el sistema els donava error en el moment de fer la compra. A les 10.36 h el Concurs ha fet un tuit en què deia: "Totes les entrades disponibles per a la jornada de diumenge 7 d'octubre estan comprades o en procés de compra. En el cas que algú no finalitzi la compra, se n'alliberaran. Podeu seguir intentant-ho. Gràcies i ànims!".

Tot i això, la confirmació oficial no ha arribat fins a les 11.42 h, moment en el qual el Concurs ja ha penjat el cartell d'entrades exhaurides per a la jornada de diumenge. Pel que fa a la jornada del dissabte, en el temps que s’han exhaurit les del diumenge, s’han venut un total de 570 entrades, unes 200 més que en la compra del 2016, fet pel qual encara es poden comprar entrades.

Des de l’organització, la consellera de Cultura, Festes i Patrimoni de l’Ajuntament de Tarragona, Begoña Floria, valora molt positiva la venda de les entrades i remarca que “després de molts anys buscant la manera més òptima, hem aconseguit enguany que majoritàriament les entrades s’hagin venut amb normalitat. No és fàcil gestionar la venda de 3.000 entrades en prop més de 10 minuts. Cal posar-ho en valor”, afegeix.