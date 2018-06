Oriol Vilajosana dimiteix com a cap de colla dels Castellers de la Vila de Gràcia

Després d'un començament de temporada en què els Castellers de la Vila de Gràcia no han acabat de trobar la dinàmica en els castells de vuit, Oriol Vilajosana ha decidit dimitir com a cap de colla: "Després de pensar-ho molt i veure que podia haver-hi alternatives, prenc la decisió de fer un pas al costat". Vilajosana admet que veia que la temporada s'estava enquistant.

Entre les raons de la decisió també hi ha el fet que hi ha hagut "transformació generacional i està costant agafant el to", com en aquest inici del 2018: "Ha sigut una arrencada complicada com l'any passat, però no hem arribat a consolidar el que tocava". Tot i això, Vilajosana afirma que la decisió és en positiu, per sumar, i que donarà el màxim suport a la colla. A partir d'ara la tècnica continuarà dirigint la colla de manera provisional fins que l'assemblea esculli una nova candidatura.

Un any i mig com a cap de colla

Oriol Vilajosana va ser escollit l'any passat com a cap de colla. El repte era majúscul, perquè arribava després d'una trajectòria de cinc anys de Raimon Garriga al capdavant de la colla, en què havia portat els graciencs a una certa consolidació en els castells de nou. Els primers mesos de Vilajosana com a cap de colla van ser força complicats i en el primer tram només van poder realitzar la tripleta de vuit en una ocasió i com a millor actuació.

La segona part de l'any els registres van millorar substancialment i la colla va poder sumar dos quatre de nou amb folre. Tot i això, els graciencs passaven dels sis castells de nou el 2016 a només dos el 2017. Alhora, els registres del 5d8 també van baixar de nou a un. Aquesta temporada els graciencs sumen nou castells de vuit descarregats, però últimament també han tingut dificultats en aquesta gamma.