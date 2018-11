La Porxada de Granollers celebra la diada dels Xics amb castells de nou pisos

260x366 Els Minyons de Terrassa descarreguen la tripleta màgica a Granollers Els Minyons de Terrassa descarreguen la tripleta màgica a Granollers

La plaça Porxada de Granollers s’ha tornat a vestir de gala com en les grans ocasions per acollir la diada de final de temporada dels Xics. A les portes del fi de curs, la presència dels Minyons de Terrassa tornava a ser un atractiu afegit, però la falta d’efectius els ha fet ajornar, una setmana més, les construccions de gamma extra. Uns Castellers de Mollet en estat de joia han arrodonit la festa repetint el millor castell del seu historial.

La suspensió de la diada de Sant Narcís a Girona, a causa de la pluja, obligava els Minyons de Terrassa a fer un esforç extra abans de la seva diada. La intenció passava per traslladar els objectius a Granollers, però el volum de camises els ha fet fer un pas enrere. Han iniciat la seva actuació apamant un cinc de vuit que obre el ventall de cara a l'última actuació de l’any. Han reservat la segona ronda per provar el seu castell més exigent, el quatre de nou folrat. Ferm en l’inici, la conjunció del tronc i el folre s’ha anat debilitant. L’aleta ha suposat només una petita treva, ja que han hagut d’exercitar-se durant el descens per no perdre les mides. Han arrodonit la tripleta màgica amb un tres de nou amb folre que no els ha concedit cap instant per a la relaxació.

Després d’unes setmanes a un ritme poc habitual a causa d’algunes baixes, els Xics de Granollers han recuperat les forces tot just per tancar la temporada com cal. Han començat la seva diada de final de curs atacant el quatre de vuit. Tot i un inici una mica nerviós, el castell s’ha aturat de seguida i ha suposat un punt de partida còmode per a la colla local. Els canvis afecten sempre de manera accentuada els castells més tècnics i és per això que l’estructura més celebrada ha sigut la del dos de set. Amb dosos col·locats el castell s’ha estirat de terços tancant-se per la part alta. Tot i un petit dubte de l’enxaneta, l’han fet seu i han esclatat els càntics a la Porxada. Han arrodonit la seva actuació amb un ferm cinc de set que ha permès la participació del màxim nombre de gent possible.

Els Castellers de Mollet viuen el moment més dolç de la seva història tant a nivell tècnic com social. Quinze dies després de l’estrena de la seva construcció més valuosa, han volgut repetir a Granollers el cinc de set. L'han fet de sortida, a primera ronda i en el primer intent. Tot i els nervis evidents, han sabut dominar la construcció, aturar els moviments de l’ascens i la passió de la descarregada. Decidits a fer història, han buscat també el segon tres de set amb agulla de la temporada, però aquest cop els ha faltat gas per completar la fita. L’estructura exterior s’ha alçat oberta de mides i els problemes han arribat quan es disposaven a alliberar l’espadat. Una de les rengles s’ha anat acotxant i, quan semblava que ho podria superar, s’ha acabat trencant. Han apamat el quatre de set per treure’s l’espineta i han arrodonit la diada amb un dos de sis amb figuereta a l’alçada del pis de dosos.

En la ronda de pilars, els egarencs han optat pel pilar de set amb un folre alleugerit, pensant en el de vuit pisos. Els Xics han descarregat dos pilars de cinc de manera simultània i els Castellers de Mollet un sol espadat de quatre. Els malves s’han afegit a la ronda conjunta amb un vano de cinc.

Xics de Granollers: 4d8, 2d7, 7d7, 2 P5

Castellers de Mollet: 5d7, i 3d7a, 4d7, 2d6, P4

Minyons de Terrassa: 5d8, 4d9f, 3d9f, P7f, V5