Raül Romeva rep el títol de casteller d'honor dels Castellers de Vilafranca

Els Castellers de Vilafranca han concedit el títol de casteller d'honor a Raül Romeva, exconseller d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la Generalitat de Catalunya, en la prèvia de la diada castellera de Tots Sants. La seva dona, Diana Riba, ha sigut l'encarregada de signar el llibre de socis de l'entitat, que també ha reconegut el filòleg tarragoní i gestor cultural Jordi Bertran.



Raül Romeva, membre dels Castellers de Sant Cugat, ha agraït el reconeixement en un tuit publicat en el seu compte oficial, en què ha afirmat: “Accepto i és un plaer esdevenir soci d'honor dels Castellers de Vilafranca. Gràcies per convidar-me a celebrar el 70è aniversari amb vosaltres”. Ha volgut acomiadar-se amb un missatge optimista: “Ens veiem aviat a plaça”.



En l'entrada a la plaça de la Vila amb el pilar de quatre caminat, l'enxaneta dels Castellers de Vilafranca ha mostrat una pancarta amb el dibuix que Romeva acostuma a fer quan respon cartes des de la presó de Lledoners, on, just un any després del seu empresonament, espera la resolució de l'acusació de rebel·lió.