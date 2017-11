Raül Romeva fa una crida a tot el món casteller

260x366 Raül Romeva exercint en un acte oficial com a Conseller de la Generalitat / EFE / EFE Raül Romeva exercint en un acte oficial com a Conseller de la Generalitat / EFE / EFE

Raül Romeva i Rueda, Conseller d'afers i Relacions Institucionals i Exteriors, i Transparència de la Generalitat de Catalunya empresonat el passat dijous 2 de novembre juntament amb els consellers Junqueras, Turull, Rull, Bassa, Forn, Mundó i Borràs, acusats d'orquestrar un pla per proclamar la independència generant així “inestabilitat política i econòmica”, s'ha dirigit al món casteller per demanar que surti al carrer a reivindicar “la dignitat que el poble de Catalunya mereix”.



A través dels Castellers de Sant Cugat, formació castellera de la qual forma part el Conseller, Romeva i la seva família han volgut agrair les mostres de suport i afecte rebudes. Els ‘gausacs’, sobrenom amb el qual es coneix la colla del Vallès Occidental, han transmès al seu compte oficial de Twitter el següent missatge dirigit al món casteller: “En primer lloc, agraïm moltíssim totes les mostres de suport i afecte que ens envieu i que ens estan arribant. En segon lloc, encoratgem a cadascun dels castellers de totes les colles a fer pinya, en el sentit més ampli de la paraula, a sortir al carrer i reivindicar la dignitat que el poble de Catalunya mereix, així com també les seves institucions. Ni un pas enrere”.



El mateix dia 2 de novembre, un centenar de persones va concentrar-se davant de l'ajuntament de Sant Cugat del Vallès per mostrar el seu suport al Govern català. Els Castellers de Sant Cugat van fer públic un comunicat en el qual van manifestar el seu suport incondicional als detinguts i en especial al Conseller Romeva i a la seva família, i van afegir-se a les protestes alçant un pilar de quatre mostrant una pancarta que demanava democràcia. El món casteller al complert va bolcar-se amb els ‘gausacs’ i les mostres d'afecte s'han reproduït a les xarxes socials durant tots aquests dies.



Des d'aquell moment han estat moltes les diades castelleres que s'han posat en marxa després de la lectura de comunicats exigint la llibertat dels presos polítics i manifestant el compromís dels castellers amb les institucions catalanes.

Missatge del conseller Romeva, des de la presó d’Estremera, i la seva família. Dirigit a la gran família castellera: #castellers 👇👇1/6 — Castellers SantCugat (@gausacs) 5 de novembre de 2017

Ens envien aquest missatge demanant-nos que us adrecem unes paraules en nom seu. Diuen així: 2/6 — Castellers SantCugat (@gausacs) 5 de novembre de 2017

“En primer lloc, agraïm moltíssim totes les mostres de suport i afecte que ens envieu i que ens estan arribant” 3/6 — Castellers SantCugat (@gausacs) 5 de novembre de 2017

“En segon lloc, encoratgem a casdascun dels castellers de totes les colles a fer pinya, en el sentit més ampli de la paraula...” 4/6 — Castellers SantCugat (@gausacs) 5 de novembre de 2017

“... a sortir al carrer i reivindicar la dignitat que el poble de CAT mereix així com també les seves institucions. Ni un pas enrere” 5/6 — Castellers SantCugat (@gausacs) 5 de novembre de 2017

Així doncs, castellers i castelleres, sortim al carrer i reinviquem fent el que millor sabem fer: FEM PINYA!! Visca els castells! 6/6 — Castellers SantCugat (@gausacs) 5 de novembre de 2017