Els Saballuts tornen a aspirar al màxim per Festa Major

L’actuació de Festa Major de Sabadell s’ha consolidat en els darrers anys com una de les cites que dona el tret de sortida a la zona no tradicional. Els Minyons de Terrassa aixecaran una mica el peu de l’accelerador després de l’actuació de Sant Fèlix mentre que la colla local, els Castellers de Sabadell, arriben amb un programa ambiciós amb els castells de nou com a principals objectius. Finalment, Xiquets de Tarragona i Castellers de Barcelona completaran una actuació tranquil·la a l’espera d’apujar el nivell en les pròximes actuacions.

Pels Minyons de Terrassa l’actuació de Festa Major de Sabadell els arriba una setmana després de Sant Fèlix en la qual van patir dues caigudes que els ha comportat alguna baixa entre castellers del tronc. Aquest fet, per tant, els impedirà repetir el 2d9fm que van completar l’any passat. Per contra sí que volen portar-hi el tercer 9d8 de l’any. Els malves ho acompanyaran dels bàsics de nou, amb especial interès d’anar-se habituant al 4d9f.

Tot i un primer tram de temporada força complicat, els Castellers de Sabadell volen portar els seus castells límit per la seva actuació de Festa Major. D’aquesta manera esperen completar un programa semblant al de l’any anterior, quan van descarregar els dos castells bàsics de nou. Per aquest diumenge el 4d9f està pràcticament confirmat, mentre que el darrer assaig d’aquest divendres acabarà de validar el 3d9f. El tercer castell dels Saballuts serà el 7d8. En cas de completar aquesta actuació, els de la camisa verda estrenarien tres castells en aquesta temporada en tot just un dia.

Després d’unes actuacions de Sant Magí i Torredembarra on no han acabat de complir els seus objectius, els Xiquets de Tarragona es plantegen una actuació més aviat conservadora per aquest diumenge a Sabadell. Els matalassers, per tant, completaran la clàssica de vuit, la qual esperen que sigui la base per tornar a platejar-se objectius superiors el proper cap de setmana en l’actuació del primer diumenge de festes de Santa Tecla.

Finalment, els Castellers de Barcelona arriben a Sabadell amb poc rodatge després d’haver tornat als assajos tot just aquesta setmana. Per aquest motiu els castells bàsics de vuit seran el seu sostre aquest diumenge. Els barcelonins també tenen les actuacions de la Mercè a la cantonada, cites en les quals desitgen completar els seus primers castells de nou de l’any.