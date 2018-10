Santa Úrsula augura un espectacle de castells 'nets'

La Diada de Santa Úrsula arriba amb les majors de les expectatives per part de les dues colles vallenques que ho fan amb un programa de castells espectacular. Per una banda la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha demostrat una regularitat en castells de gamma extra al llarg de la temporada i que vol rematar a la plaça del Blat. Per altra la Colla Joves Xiquets de Valls ha mostrat el seu potencial amb els castells sense folre que s'han convertit en el seu gran valor d'aquest any. Aquest diumenge es trobaran a la plaça del Blat en una actuació que s'ha avançat trenta minuts, en la qual a les 12:30h sonarà el cant dels Segadors que donarà inici a la Diada.

Descarregar l'actuació del Concurs, objectiu de mínims de la Colla Vella

Els rosats encaren Santa Úrsula amb la convicció d'haver executat una temporada completa en la qual han ofert un gran ventall de castells de gamma extra. L'única espina que ha quedat als del Portal Nou és la de no haver pogut descarregar cap castell de deu; objectiu que es podrien plantejar aquest diumenge en forma de 3d10fm, mentre que el 4d10fm ja s'ha aparcat una mica més a l'assaig. El programa inicial dels rosats, per tant, consistirà en els tres castells que van enlairar al Concurs de Castells: 4d9sf, 2d8sf i 3d10fm, a més del Pd8fm.

De totes maneres els d'Albert Martínez tenen guardades dues cartes que es podrien desplegar a la plaça de Blat: el 3d9sf i el 2d9f. El mateix cap de colla ja va admetre que en el Concurs tenien el 3d9sf a la rereguarda per si calia disputar-se la victòria. Alhora en el pati d'assaig també s'ha assajat el 2d9f; castell mai provat a la plaça del Blat. Aquests dos castells mai descarregats, i mai carregat en el cas del 3d9sf, podrien suposar un nou sostre en el món casteller.

La Joves de Valls vol fer-se amb la 'tripleta neta'

Mentre que per part de la Colla Vella el 3d9sf es presenta com un supòsit a falta de saber què decideixen els seus dirigents, en el cas de la Joves de Valls aquest castell, si no hi ha cap contratemps abans, està assegurat. Els de la camisa vermella ja el portaven en el programa del Concurs, tot i que no el van acabar intentant, i també va estar en les possibilitats de portar-lo en les actuacions d' Altafulla i El Vendrell.

Amb el 3d9sf, els del carrer d'en Gassó volen completar el triplet de castells sense folre; juntament amb el 2d8sf i 4d9sf ja descarregats enguany. Aquests tres castells, per tant, seran els que portaran a plaça, tot i també tenir el 5d9f a la recambra.