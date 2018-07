Les Santes esperen el 2d9fm per partida triple

Mentre que les colles del camp de Tarragona tot just ara agafen velocitat de creuer per encarar un agost de màxims, la zona més del nord apuren les darreres actuacions del primer tram per completar grans castells abans de marxar de vacances. Aquest diumenge a Mataró, per exemple, viurem uns Castellers de Vilafranca que volen seguir en bona dinàmica per tal de fer una bona prova a punt per a l'actuació de Vilanova de dissabte vinent en la qual volen portar el primer 3d10fm de l'any. Per contra, la de Les Santes és la darrera actuació dels Capgrossos de Mataró i dels Minyons de Terrassa abans de les vacances estiuenques i que volen rematar amb una actuació destacada.

Els Capgrossos de Mataró arriben a Les Santes amb el bon record de l'any passat en el qual van descarregar el primer 5d9f del seu historial, a més de sumar un altre 2d9fm. D'aquesta manera, a més, també van trencar la mala sort que els havia acompanyat darrerament a l'actuació de la seva Festa Major. Per aquest diumenge, a falta del darrer assaig el seu cap de colla, Cugat Comas, no descarta cap dels dos grans objectius: "el 2d9fm té més números d'anar a plaça que el 5d9f, tant perquè l'hem pogut fer més vegades com té més rodatge en el castell de vuit", tot i que afirma que els darrers assajos les proves de cinc els han anat molt bé i que desitja que la colla li posi difícil a l'hora de fer l'elecció final.

Tot i la bona darrera setmana, però, Comas té algunes sensacions contradictòries, ja que "per una banda es nota que anem una setmana endarrere en comparació de l'any passat però també veiem que la colla es va entonant". La setmana passada, a més, els mataronins van completar el primer pilar de sis de l'any i aquests darrers dos assajos ja han completat l'espedat set sencer a la xarxa. "Amb un sol pilar de sis a plaça, podria semblar estrany plantejar-se el de set però el món casteller ja sap com és el pilar", explica el cap de colla.

Els Castellers de Vilafranca també volen fer un gran paper en una actuació en la qual ja acumulen vint-i-un castells de gamma extra en el total de les seves participacions. L'objectiu principal dels Verds és el de donar continuïtat a l'actuació de fa dues setmanes al Pla de la Seu amb la td9fm, els dos castells bàsics de nou i el pilar de set amb folre. Alhora els vilafranquins treballen amb intensitat el 5d9f i el 3d9fa dels quals el seu cap de colla, Toni Bach, afirma que "estem contents amb les proves però encara volem veure alguna cosa més", fet pel qual no estan confirmats que arribin per aquest diumenge.

L'actuació d'aquest diumenge a Les Santes, alhora, és la primera de les dues grans cites dels vilafranquins en aquest final de juliol. El dissabte vinent actuen a Vilanova i la Geltrú on ja fa dos anys seguits que hi porten el 3d10fm. Bach es mostra satisfet de les proves que li han fet a assaig a més que esmenta que "els castells de 10 que hem fet les darreres temporades ens permet que de seguida que ens hi posem ja el veiem bé", fet pel qual assegura que l'objectiu del tres emmanillat segueix dempeus.

Finalment els Minyons de Terrassa volen tancar un primer tram de temporada en el qual s'han trobat amb diverses adversitats i han baixat el nivell respecte a altres anys. Aquesta setmana, a més, els malves compten amb dues actuacions en les quals poden aprofitar per completar una gamma força amplia de castells. Els màxims objectius, però, evidentment arribaran diumenge a Mataró en la qual volen completar el 2d9fm que els va quedar a mitges per la seva Festa Major. Alhora el seu cocap de colla, Arnau Boada, també afirma que "el 9d8 ha evolucionat molt bé" i podria entrar perfectament en el programa.

Els egarencs, alhora, també segueixen treballant el 4d9f que encara no han pogut completar aquest any. Boada assegura que les proves han millorat a assaig però que fa falta veure com es comporta el castell sobre un folre. Precisament aquest també és el dubte que tenen sobre el pilar. La setmana passada els malves van tornar a descarregar el pilar de sis amb el segon de l'any passat que aquest inici de temporada es trobava de viatge. Aquest dimecres ja van completar el pilar de set amb folre a assaig i farà falta veure si també es decanten per portar-lo diumenge a Mataró. Alhora també volen aprofitar l'actuació de dissabte a Sant Cugat per fer un altre pilar de sis; a més d'estrenar el 3d8a, donar més rodatge al 2d8f i possiblement portar-hi el 3d9f o fer el 4d8 per pujar-lo un pis l'endemà.