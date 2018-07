Simbiosi de gamma extra a Tarragona

260x366 Els Castellers de Vilafranca assolint el seu primer gamma extra de l’any, el 2d9fm, a Tarragona / TJERK VAN DER MEULEN Els Castellers de Vilafranca assolint el seu primer gamma extra de l’any, el 2d9fm, a Tarragona / TJERK VAN DER MEULEN

La diada castellera del Pla de la Seu a Tarragona mantindrà un any més l’estatus de gamma extra gràcies als Castellers de Vilafranca i als Castellers de Sants, que s’han apuntat els seus primers dosos de nou emmanillats de la temporada. Tot i la igualtat de forces entre les formacions convidades, la col·laboració ha sigut exemplar i ha brindat un gran espectacle al nombrós públic que ha anat fins als peus de la catedral. Els Xiquets de Tarragona, organitzadors de l’actuació, també han finalitzat la jornada amb un premi important, ja que han aconseguit descarregar el seu primer cinc de vuit del curs.

Sense possibilitats d’ajornar més l’estrena dels castells de gamma extra, els Castellers de Vilafranca s’han plantat a Tarragona amb un punt de pressió extra. Conscients de la igualtat de forces amb les quals els Castellers de Sants encaraven l’actuació, han bastit el seu primer castell, el tres de nou folrat, amb extrema delicadesa. El plat fort arribaria en la segona ronda. Han atacat el dos de nou amb folre i manilles amb decisió i n’han brodat l’execució durant l’ascens. Després de l’aleta la fera s’ha despertat, però els vilafranquins l’han sabut domar amb mestria. Amb el castell descarregat ha sigut el moment d’alliberar tensions. Han arrodonit la seva tripleta descarregant el quatre de nou folrat. Després d’un peu desmuntat, han bastit el quatre intentant mantenir les mides correctes. El premi els serveix per tornar a encaminar la temporada just a l’inici del tram més exigent.

Els Castellers de Sants han buscat en la diada del Pla de la Seu una empenta especial que els ajudi a encarar un segon tram de temporada de luxe. Amb les vacances en ment, han iniciat la seva exhibició treballant un tres de nou amb folre més dinàmic d’allò que haurien volgut. El castell ha remenat per la part baixa des de l’inici, però no ha arribat a perillar en cap moment. Han guardat l’estrena del gamma extra per al segon torn. Amb els nervis evidents que suposa igualar el seu dos emmanillat més matiner, han fet sonar les gralles a la primera. Han plantat cada pis amb precisió i han guardat forces per treballar durant el descens. La celebració ha sigut més que merescuda. Amb tota la feina feta, han hagut de desmuntar el quatre folrat per problemes al pis de segons. Han completat la feina sense complicacions en el segon intent.

La colla amfitriona de la diada, els Xiquets de Tarragona, ha començat l’actuació amb mal peu. Ha sigut la primera a actuar i ha bastit en el primer torn el quatre de vuit. El ‘carro gros’ s’ha mostrat capritxós i els nervis als pisos superiors han fet que la canalla decidís desmuntar. Tot i alçar-se amb símptomes similars, l’han aconseguit descarregar al segon intent. La segona ronda ha sigut més plàcida i els ha servit per agafar forces per fer un esprint final. Han descarregat el tres de vuit sense dubtes i això els ha permès guanyar uns segons d’execució molt valuosos. Han provat el seu primer cinc de vuit del curs però l’han hagut de desmuntar amb els dosos col·locats després que un dels quarts hagués de defensar la seva posició aixecant un peu. Els matalassers no s’han arronsat i han aconseguit la seva millor construcció abans de la ronda de pilars. Han mantingut bé les mides del cinc en el segon intent i han sabut asserenar els ànims durant el descens per completar un nou pas endavant.

En la ronda de pilars, els Castellers de Vilafranca han arrodonit la seva actuació completant el seu primer espadat de set amb folre de la temporada. Els Castellers de Sants han marxat de vacances amb un vano de cinc, mentre que els Xiquets de Tarragona han optat pel pilar de cinc. Els verds s’han afegit a la ronda simultània amb sis pilars de quatre.

Xiquets de Tarragona: id 4d8, 4d8, 3d8, id 5d8, 5d8, P5

Castellers de Vilafranca: 3d9f, 2d9fm, 4d9f, P7f, 6 P4

Castellers de Sants: 3d9f, 2d9fm, id 4d9f, 4d9f, V5