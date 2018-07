Tancat per vacances

Entre mitjans de juliol i mitjans d'agost les colles de fora del Camp de Tarragona acostumen a tenir un període de vacances i que divideix clarament el calendari entre el primer i el segon tram. L'actuació de les Santes, per tant, marca força l'inici de les vacances al nord casteller, tot i que encara hi ha colles que allarguen alguna setmana més el seu primer tram de temporada.

Els Castellers de Sants són la colla que any rere any compta amb més vacances. Aquesta temporada els borinots van fer l'última actuació del primer tram el 7 de juliol al Pla de la Seu i no tornaran als assajos fins al 22 d'agost. Un total de sis setmanes de descans a les quals els santsencs s'han acostumat amb els seus avantatges i inconvenients. Si bé poden concentrar tot el seu potencial en les actuacions destacades, ja que no compten amb un calendari tan atapeït, arriben a l'inici del segon tram amb poc rodatge i amb l'actuació de la Mercè a tocar. Aquest any, per tant, han plantejat la "revolució del setembre", en la qual volen avançar força feina als assajos per arribar amb el to adequat a la Mercè i el Concurs.

Dues de les colles que van participar a les Santes, els Capgrossos de Mataró i els Minyons de Terrassa, també tanquen durant unes setmanes el seu local d'assaig. Com és habitual, els mataronins tenen l'actuació de Palau-solità i Plegamans com la primera del segon tram. En el cas dels egarencs, en canvi, les vacances castelleres estan força condicionades per l'actuació de Sant Fèlix del 30 d'agost. És per això que compten amb tres actuacions abans de la cita a Vilafranca; la primera el 19 d'agost a l'Arboç. Aquest any, a més, els malves viatgen a Còrsega entre el 3 i el 8 d'agost, on faran diverses actuacions.

Altres colles destacades que ja han iniciat les seves vacances són els Moixiganguers d'Igualada, els Castellers de Sabadell, els Castellers de Sant Cugat i els Castellers de la Vila de Gràcia. Aquests últims són de les colles del nord casteller que tenen menys vacances i tornen abans als assajos, exactament l'1 d'agost. Aquesta peculiaritat ve marcada per la seva actuació de festa major, aquesta temporada el 18 d'agost, en la qual els graciencs acostumen a portar els seus màxims castells.

Per contra, hi ha algunes colles que encara compten amb alguna actuació. Els Marrecs de Salt tenen la seva última aquest cap de setmana, per la festa major de Salt. Aquest fet, per tant, també provoca que els gironins no tornin a plaça fins al 2 de setembre. Finalment els Castellers de Barcelona són, entre les colles destacades del panorama casteller, els que fan les vacances més tard. El primer tram dels barcelonins acaba aquest 4 d'agost a l'actuació de Màrtirs Street de Vilafranca, i no tornaran als assajos fins al 4 de setembre.

El calendari s'atapeeix al camp de Tarragona

L'agost casteller, per tant, es concentra a les comarques tarragonines, que compten amb diverses actuacions tradicionals. La primera serà la de l'1 d'agost a Valls, amb les dues colles vallenques, a l'actuació de Firagost. Altres dates marcades al calendari són les de la Mare de Déu a la Bisbal del Penedès, Sant Magí a Tarragona, la festa major del Catllar i l'Arboç, i Sant Fèlix. Aquest any, a més, la Colla Vella dels Xiquets de Valls actuarà dos cops a Vilafranca, ja que han sigut convidats al 70è aniversari dels verds que se celebrarà el 18 d'agost.