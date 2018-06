Tarragona viu un Sant Joan ple d'estrenes

260x366 4d9f de la Jove de Tarragona 4d9f de la Jove de Tarragona

260x366 2d8f carregat dels Xiquets de Tarragona 2d8f carregat dels Xiquets de Tarragona

260x366 4d8 dels Castellers de Sant Pere i Sant Pau 4d8 dels Castellers de Sant Pere i Sant Pau

260x366 4d7a dels Xiquets del Serrallo 4d7a dels Xiquets del Serrallo

A la zona tradicional cada cop s'hi fan més i millors castells al començament de la temporada, però com és habitual el 24 de juny és un dia marcat per afegir nous castells. Aquest 2018 no n'ha sigut una excepció i les quatre colles tarragonines han fet una estrena en una actuació en què també cal destacar la rapidesa en el desenvolupament. Poc més d'una hora i mitja per a un total de catorze intents entre les quatre rondes i el pilar de 6 de la Jove de Tarragona.

Els de la camisa lila han fet un pas més en la temporada amb l'estrena del quatre de nou amb folre. El quatre folrat de la Jove de Tarragona ha arribat a segona ronda i s'ha executat de manera segura, tot i que ha requerit un cert treball en la descarregada, especialment als pisos superiors. Per contra, el tres de nou amb folre inicial s'ha desenvolupat amb una serenor envejable. Tot i que s'havia especulat amb la idea de portar el primer nou de vuit de l'any, han tancat l'actuació amb el segon quatre de vuit amb agulla de la temporada, que ha acabat sent el castell que han hagut de defensar més. Primer en l'estructura del quatre, que s'ha tancat força, i després en el pilar, durant la baixada de l'enxaneta. L'espadat de sis en la ronda de pilars, en canvi, s'ha completat amb més tranquil·litat.

Els que no han tingut tanta sort han sigut els Xiquets de Tarragona, que han començat amb el seu principal objectiu, el dos de vuit amb folre, que han acabat carregant. El castell ja ha presentat força problemes des de bon principi entre els pisos de quarts i quints en el seu primer intent de la temporada. El dos no ha aconseguit asserenar-se en cap moment i ha acabat cedint just quan l'enxaneta coronava el castell. En la ronda següent tampoc han estat encertats amb un intent desmuntat de quatre de vuit amb dosos col·locats i una estructura feble a nivell de terços i quarts. Més tard sí que l'han pogut descarregar i entremig han completat el quatre de set amb agulla.

Els Castellers de Sant Pere i Sant Pau, per contra, es troben en ple estat de gràcia des de l'any passat. Han obert l'actuació amb un tres de vuit de postal que ja fan de memòria. L'han acompanyat del dos de set, el qual ja treballen per posar-hi un folre. L'estrena dels de la camisa verda ha arribat en tercera ronda amb un quatre de vuit que ha pujat un pèl nerviós i que s'ha anat tancant pels pisos superiors. Tot i això, l'han pogut descarregar sense aparents problemes en el que ha sigut el castell que ha completat la primera clàssica de vuit de l'any.

Finalment, l'estrena dels Xiquets del Serrallo ha arribat en forma de quatre de set amb agulla que han descarregat correctament. Abans havien obert l'actuació amb el quatre de set i han tancat amb el tres de set. Els del barri mariner, per tant, completen la primera actuació amb castells de set.