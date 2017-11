Terrassa gaudeix amb l'últim castell de deu pisos de l'any

260x366 Els Minyons de Terrassa tanquen la temporada coronant de nou el castell de deu pisos / EFREN GARCIA Els Minyons de Terrassa tanquen la temporada coronant de nou el castell de deu pisos / EFREN GARCIA

Els Castellers de Sants descarten el gamma extra però sumen dos castells de nou pisos / EFREN GARCIA

Els Capgrossos completen el cinquè dos de nou amb folre i manilles de la temporada i rubriquen el seu millor any / EFREN GARCIA

La diada dels Minyons de Terrassa ha estat el viu retrat de la seva temporada. Els malves han completat una gran actuació i han tornat a estar dalt de tot del panorama casteller en coronar un nou castell de deu pisos abans de finalitzar l'any. La festa, però no ha estat complerta ja que l'estructura ha fet llenya després de l'aleta i la colla ha hagut de reconduir la diada i descartar el millor castell que portaven en cartera, el dos de vuit sense folre. Els Castellers de Sants, penalitzats per diverses baixes en el seu pom de dalt, i els Capgrossos de Mataró, sense prou efectius com per exercitar-se al cent per cent, han hagut d'aixecar el peu de l'accelerador en l'última gran cita de la temporada.



Els Minyons de Terrassa han decidit iniciar la seva actuació amb la construcció més monumental del dia, el tres de deu amb folre i manilles. El castell s'ha alçat a la primera però no ha abat de trobar la comoditat necessària en la base. Amb l'ascens del pom de dalt, el tres s'ha tornat fràgil en excés i tot just ha tingut corda fins arribar a l'aleta. La caiguda no ha estat complicada i els malves han pogut refer-se i mantenir el nivell en el segon torn. Han apostat pel dos de nou amb folre i manilles, construcció que enguany ja havien descarregat en sis ocasions i que ha acabat esdevenint el castell insígnia de la seva temporada. En el descens, un cop desmuntada la part superior del tronc, els quarts han mostrat una pancarta demanant la llibertat pels presos polítics i l'estructura ha finalitzat entre càntics de “llibertat” per part del públic. Durant la celebració del castell, alguns minyons fins i tot s'han atrevit a demana “un pis més”. Finalitzar la diada amb un castell bàsic de nou com el quatre de nou folrat hauria de ser feina senzilla per una colla com la dels Minyons però el seu castell final ha arribat carregat de complicacions. Han hagut de treballat per defensar una estructura que ha anat perdent les mides durant la seva execució. Si bé els de la camisa malva no han pogut completar tots els seus objectius, han segellat una bona diada de final de curs després de les complicacions arrossegades durant el segon tram de l'any.



Amb setze tresos de nou amb folre descarregats aquesta temporada, l'inici de la diada dels Capgrossos de Mataró ha estat força plàcid. Han apostat pel castell bàsic com a estructura de sortida i l'han mimat com ha estat habitual en tot aquest tram final de temporada. Els moments més importants de la diada pels mataronins arribarien en la segona i tercera ronda, quan tornaven a plantar cara als castells de gamma extra. Amb la col·laboració de castellers i de les altres colles i d'aficionats, s'han atrevit amb el dos emmanillat. L'estructura ha seguit el mateix guió que en les últimes ocasions però, quan semblava que ho tenien tot fet, una forta sacsejada ja amenaçat la torre de mort. Els del Maresme han sabut defensar el moviment i tornar el castell a la seva dinàmica per segellar un gran descens mentre la plaça ovacionava l'acció. Sense prou efectius propis com per plantejar-se el segon castell de gamma extra de la jornada, han optat pel quatre de nou amb folre, que han aconseguit després d'un intent desmuntat.



Els últims en actuar han estat els Castellers de Sants que es plantaven a Terrassa amb la intenció de repetir la seva millor actuació de la temporada. Els 'borinots', com els Capgrossos, han decidit començar la seva actuació descarregant amb comoditat el tres de nou amb folre. Han dominat l'estructura en tot moment intentant guardar forces per a la ronda central, quan havien de provar el dos de nou emmanillat. Unes baixes d'última hora en el pom de dalt titular dels seus castells, els han obligat a replantejar la seva actuació, tot descartant l'estructura de gamma extra. Han descarregat el quatre de nou amb folre en el segon torn. Si bé l'estructura ha quedat estirada de mides per la part inferior, els pisos superiors han sabut compensar-ho sense complicacions i han descarregat el castell sense cap dificultat. El seu tercer castell ha estat el cinc de vuit, construcció amb dos poms de dalt que han hagut de desmuntar en dues ocasions per la indecisió de la canalla.



Seguint la dinàmica de la diada, la ronda de pilars no ha estat mancada d'espadats de dificultat però totes tres colles han renunciat a les seves millors construccions. Els Minyons de Terrassa han culminat la seva actuació completant el vano complert de sis -un pilar de sis pisos central flanquejat per dos de cinc a banda i banda i dos de quatre als exteriors-, mentre que els Capgrossos de Mataró han optat per alçar quatre pilars de cinc simultanis i els Castellers de Sants vuit espadats de quatre.



La diada ha començat, com ve sent habitual els últims mesos, amb un nou acte reivindicatiu. Les tres colles han alçat pilars de quatre al so del Cant dels Ocells. En descarregar-los, la banda ha interpretat els Segadors, generant el primer moment emotiu del dia.



Minyons de Terrassa: P4, 3d10fm c, 2d9fm, 4d9f, V6 complert

Capgrossos de Mataró: P4, 3d9f, 2d9fm, id 4d9f, 4d9f, 4 P5

Castellers de Sants: P4, 3d9f, 4d9f, id 5d8, id 5d8, 8 P4