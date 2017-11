Terrassa es prepara una nova pluja de castells de gamma extra

260x366 Els Minyons de Terrassa descarreguen el 4d10fm a la seva diada a la plaça Vella / EFREN GARCIA Els Minyons de Terrassa descarreguen el 4d10fm a la seva diada a la plaça Vella / EFREN GARCIA

La diada dels Minyons de Terrassa es preveu l'última gran cita de la temporada castellera 2017. L'exhibició, que tindrà lloc diumenge al migdia a la plaça Vella de Terrassa, comptarà amb els Capgrossos de Mataró i els Castellers de Sants com a colles convidades per quarta temporada consecutiva. Les tres formacions han preparat l'actuació per encarar-hi els seus millors castells i el recompte final podria arribar fins a les vuit construccions de gamma extra.



Si bé els Minyons de Terrassa no completaran enguany la temporada que tothom hauria esperat en l'inici del curs, la seva actuació de final de temporada els pot servir per confirmar tota la feina feta durant l'any. La caiguda del tres de deu amb folre i manilles, que van coronar en la diada de Sant Fèlix, els va passar factura i l'han arrossegat durant tot el segon tram de l'any. Un cop regenerat el tronc de l'estructura del dos de nou amb folre i manilles, un dels seus màxims objectius podria passar pel dos de vuit sense folre. La torre neta ha funcionat bé al local dels malves assajant-la amb la xarxa de protecció però ara caldrà veure com reacciona al treure-la d'aquest context. Els Minyons voldran treure's l'espina del tres emmanillat repetint-lo diumenge i, descartades construccions com el cinc o els castells amb agulla, el dos de nou amb folre i manilles podria servir per arrodonir una gran actuació. La ronda de pilars dependrà en gran part dels resultats obtinguts amb els castells anteriors.



Tant els Capgrossos de Mataró com els Castellers de Sants s'han plantejat aquesta cita com una de les més importants del calendari i això implica la preparació dels castells de gamma extra. Els del Maresme opten a repetir o millorar, un cop més aquesta temporada, la millor actuació del seu historial. A Vilafranca van dibuixar per primer cop tres aletes de gamma extra, van descarregar el dos de nou emmanillat i el cinc de nou amb folre, i van carregar el pilar de vuit emmanillat. El següent estadi passa descarregar els tres castells de gamma extra junts però la colla és molt conscient que per fer-ho possible cal que hi sigui tothom i donar el cent per cent a plaça.

La situació dels Castellers de Sants és lleugerament diferent. A inici de curs van haver de fer una important renovació dels troncs i, tot i que arriben al tram final amb plenitud de condicions, es fa molt complicat que enguany puguin revalidar el cinc de nou que van descarregar per primer i únic cop la temporada passada per Tots Sants. Els ‘borinots’ tornaran a apostar pel dos de nou emmanillat per tancar la temporada sumant tres castells més de nou pisos.