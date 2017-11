Els Tirallongues de Manresa segueixen creixent

260x366 Els Tirallongues de Manresa s'apunten la millor actuació del seu historial en descarregar el seu primer 3d8 / TIRALLONGUES DE MANRESA Els Tirallongues de Manresa s'apunten la millor actuació del seu historial en descarregar el seu primer 3d8 / TIRALLONGUES DE MANRESA

La plaça de Crist Rei de Manresa ha esdevingut una de les més importants del cap de setmana casteller gràcies a l'estrena del tres de vuit dels Tirallongues de Manresa. L'agrupació local ha descarregat aquesta nova estructura en el seu primer intent i ha confirmat així una progressió excepcional que els ha dut a trencar els seus límits per segona temporada consecutiva.



Els Tirallongues han demostrat enguany que el seu creixement en les últimes temporades no ha estat pas una flor d'estiu. Els manresans han aprofitat la seva última actuació de l'any com a colla local per seguir pujant esglaons. Després de completar el dos de set, que van recuperar l'any 2015 després de 14 temporades sense descarregar-lo, han sumat el cinquè quatre de vuit de l'any, una estructura recuperada el 2016. Lluny de conformar, han seguit pitjant l'accelerador i en el tercer torn s'han atrevit amb el primer tres de vuit del seu historial. El castell ha pujat buscant la mida ideal, amb el tremolí de tota estrena però amb la veterania d'una colla que ha descobert els secrets dels vuit pisos. Després d'uns instants de preocupació, en veure com l'acotxador tenia problemes per superar el pis de quarts, ha arribat l'esclat d'alegria en dibuixar-se l'aleta del tres. En el descens s'ha estirat per la part del mig, però amb la sortida del pis de dosos ja estava tot dat i beneït.



La primera clàssica de castells de vuit dels Tirallongues ha servit per superar el seu millor registre, assolit aquest estiu a la localitat francesa de Millars. Els del Bages ja han sumat enguany cinc actuacions que se situen en el seu 'top ten' global i encara els queda la diada de final de temporada dels Castellers de Sant Cugat per arrodonir la millor temporada de la seva història.



Han compartit plaça amb els Castellers de Caldes de Montbui, que han certificat el seu bon estat de forma en descarregar el desè castell bàsic de set de la temporada, el tres de set, i han lligat així la quarta diada consecutiva a aquest nivell. Han arrodonit l'actuació amb el quatre de sis amb agulla i el tres de sis amb agulla, una construcció aquesta última que enguany ja han alçat un pis més. La tercera formació a plaça ha estat la dels Castellers de l'Alt Maresme, que han tingut en el tres de set la seva millor construcció. Han completat el tres de sis amb agulla i el dos de sis però han deixat en carregat el pilar de cinc.



Tirallongues de Manresa: 3 P4, 2d7, 4d8, 3d8, 2 P5

Castellers de Caldes de Montbui: 2 P4, 3d7, 4d6a, 3d6a, 2 P4

Castellers de l'Alt Maresme: 2 P4, 3d7, 3d6a, 2d6, P5 c