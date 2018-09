Torredembarra dona el tret de sortida al XXVII Concurs de Castells

La primera de les tres jornades del Concurs de Castells s’inicia aquest diumenge a Torredembarra amb la participació d’onze colles. La d’enguany és la tercera edició en la qual la jornada de Torredembarra entra en la biennal del Concurs, que va agafar el relleu del ConcurSet que havien iniciat els Nois de la Torre. De totes maneres, en cap de les dues edicions s’ha pogut desenvolupar l’actuació completa a la plaça del Castell per pluja; el 2014 es va suspendre entre la segona i tercera ronda i el 2016 es va celebrar al Pavelló Sant Jordi.

Castellerament s’espera una jornada amb un gran ventall de castells de set i de la gamma alta de set. El 2d7, per tant, es presenta com un dels màxims castells que es podran veure, alhora que no es descarta un intent de 4d8 dels Castellers de Castelldefels. Altres colles que podrien completar el 2d7 són els Castellers de Figueres, els Castellers de Badalona, guanyadors de l’edició del 2016, i els Castellers de l’Alt Maresme, que arriben en plena forma després de descarregar aquest passat cap de setmana els seus primers 2d7 i 7d7 de la seva història.

Els Castellers del Poble Sec, alhora, són una colla que tot i no portar el 2d7 també és una formació que està habituada en castells de la gamma alta de set, que podrien completar una actuació molt semblant als Castellers de Sant Vicenç dels Horts. La darrera colla que enguany ha completat tres castells de set en una sola actuació són els Castellers de Mollet. Finalment els Castellers d’Altafulla, Matossers de Molins de Rei, Castellers del Riberal i Castellers de Caldes tenen els bàsics de set com a màxims castells descarregats aquesta temporada tot i que s’espera que força d’elles facin un pas endavant amb castells de set amb agulla o fins i tot el 5d7.

540x306 Posició i ordre de plaça de la jornada de Torredembarra Posició i ordre de plaça de la jornada de Torredembarra

Pel que fa al funcionament de l’actuació, les colles es divideixen en tres cicles. Durant les tres primeres rondes les colles del primer cicle actuen al començament de cada ronda i ho faran de forma conjunta si volen intentar una construcció inferior al set de set. A continuació es desenvoluparan les actuacions en solitari de les colles del primer en cas de voler un castell igual o superior al 7d7, per després donar pas al segon cicle que té la mateixa dinàmica. En les últimes dues rondes, en canvi, es desenvolupa inicialment una única ronda conjunta i després els castells en solitari.