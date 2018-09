Totes les cartes del Concurs de Castells ja estan sobre la taula

Les colles castelleres ja coneixen quina serà la seva ubicació a la Tarraco Arena plaça a Tarragona o a la plaça del Castell de Torredembarra de cara a la XXVIIena edició del Concurs de Castells. En un acte obert al públic i transmès per la televisió del Camp de Tarragona, TAC12, l'organització del certamen va dissabte posar les cartes sobre la taula. L'Antiga Audiència de Tarragona va ser testimoni del sorteig més esperat passada la diada de Sant Fèlix ja que no només serveix per definir la ubicació on alçaran els seus castells sinó també en quin ordre ho faran. La mà innocent aquest cop va ser representada per la canalla de les colles guanyadores el 2016 i l'acte es va aprofitar també per presentar el vídeo promocional produït pel reconegut fotògraf i realitzador Tarragoní David Oliete.



La jornada principal de l'espectacle tindrà lloc el proper diumenge 7 d'octubre a les 10 del matí a la Tarraco Arena Plaça. Comptarà amb la participació de les 12 primeres colles del rànquing estrella que han acceptat la invitació del concurs. Seran les formacions que previsiblement s'ho jugaran tot per pujar al podi definitiu i és per això que les entrades, que es van posar a la venda el 31 de juliol es van exhaurir en menys d'una hora (en el primer minut ja s'havien confirmat 3.023 reserves). El sorteig ha definit que la primera de les colles del grup A, el de les favorites, en alçar castells sigui la Colla Joves Xiquets de Valls. La seguiran els Castellers de Vilafranca, la Colla Jove Xiquets de Tarragona i la Colla Vella dels Xiquets de Valls.

El dia abans, però, l'antiga plaça de braus ja haurà vist els primers castells del cap de setmana. Dissabte 6 d'octubre, a partir de dos quarts de cinc de la tarda, 19 formacions participaran en una de les jornades de més col·laboració del certamen. Si bé l'expectació mediàtica és clarament inferior, enguany s'espera tot un espectacle, amb colles que arribaran amb grans registres i amb la possibilitat d'estrenar noves construccions. El sorteig situa els Nens del Vendrell com a primera colla del grup D, el de caps de sèrie de dissabte, en actuar. Els seguiran els Xiquets de Reus, els Castellers de Sant Pere i Sant Pau i els Moixiganguers d'Igualada.

El tercer escenari del concurs, o el primer per ordre d'agenda, torna a ser un cop més la plaça del Castell de Torredembarra. El conegut com a ‘concurset’ pel nivell de les agrupacions participants, sempre ha tingut un encant especial ja que és aquell que obre les portes del gran espectacle dels castells a les formacions més humils, les que tenen menys oportunitats de lluir-se davant dels grans mitjans de comunicació. Dissabte 6 d'octubre 10 colles seran les primeres en tenir la possibilitat de puntuar. Els caps de sèrie seran, per aquest ordre, els Castellers del Poble Sec, la Colla Castellera de Figueres, els Castellers de Castelldefels i els Castellers de Badalona, i podran actuar en solitari sempre que provin un castell d’igual valor o superior al set de set.