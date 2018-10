El Tots Sants més ambiciós de Verds i Capgrossos

L’actuació de Tots Sants marca l’inici del darrer mes de temporada casteller. La plaça de la Vila, alhora, actua com a colofó final dels Castellers de Vilafranca alhora que la darrera actuació destacada dels Xiquets de Tarragona. Totes dues colles hi portaran un programa de màxims, especialment uns Verds que volen acabar amb un bon regust de boca després dels diversos entrebancs pels quals han passat aquesta temporada. Per la seva banda els Capgrossos de Mataró, a falta dels darrers assajos, plantegen la millor actuació de la seva història. Finalment els Castellers de Sants arriben condicionats per les baixes a canalla i es veuran obligats a rebaixar objectius.

Els Castellers de Vilafranca tenen en Tots Sants la darrera oportunitat de completar una actuació de primer nivell oferint els castells més difícils del món casteller. Els Verds iniciaran la Diada en el valor més segur per ells, com és el 3d10fm. A continuació hi portaran el 2d8sf; castell que aquest any han aconseguit coronar tant per Sant Fèlix com el Concurs però encara no han descarregat. La dificultat en trobar l’encaix en el 4d10fm, com es va evidenciar en les dues actuacions esmentades anteriorment, ha fet descartar aquest castell i s’han enfocat en el treball del 4d9sf, castell que anirà en tercera ronda. Els vilafranquins no descarreguen el castell total des de Tots Sants de fa dos anys. El darrer coronat, alhora, consta de l’actuació del Primer Diumenge de Festes del 2017. Les diverses lesions que han patit al llarg de la temporada els ha portat a poder descarregar un únic Pd8fm. Aquest diumenge, però, hi completaran el Pd7f amb la nova alineació.

Els Capgrossos de Mataró plantegen, de forma inicial, la millor actuació de la seva història. Aquesta la formen el 3d9f, 2d9fm, 5d9f i Pd8fm. L’anul·lació de l’actuació de Sant Narcís, juntament amb uns darrers assajos que no han acabat d’anar de la forma que haguessin idealitzat, ha provocat que aquest programa pugui variar. A Girona, per exemple, havien acabat descartant el 2d9fm després de no haver realitzat les proves adequades en l’assaig anterior. De totes maneres el castell que està més en dubte és el Pd8fm, després que el de Pd7f quedés en carregat a Sants i no tinguessin en Girona la nova oportunitat de descarregar-lo a plaça.

Els Xiquets de Tarragona volen oferir un gran nivell en la seva darrera actuació destacada del calendari. Després d’un estiu força complicat, els matalassers van recuperar el 3d9f per Santa Tecla i van completar la tripleta màgica pel Concurs. Precisament els tarragonins volen repetir l’actuació que van realitzar a la TAP amb el 3d9f, el 4d9f i el 5d8. Alhora havien realitzat diverses proves del 4d8a però la caiguda del pilar de sis aquest passat cap de setmana pràcticament l’ha descartat. De la mateixa manera el divendres van descarregar el Pd7f a assaig en un espadat que volien portar a la plaça de la Vila, però que amb tota probabilitat acabarà sent de sis.

Després de la caiguda del 2d9fm a la seva Diada, que va causar força baixes entre la canalla, els Castellers de Sants es troben en plena reestructuració dels poms dels castells. D’aquesta forma, tant el 2d9fm i el 5d8 han quedat descartats per aquest dijous. El treball d’aquests darrers assajos, per tant, han anat destinats a trobar els poms que els permetin portar el 3d9f i el 4d9f a Vilafranca. De totes maneres aquestes els bàsics de nou no estan confirmats i farà falta veure si els darrers assajos validen aquests castells. Davant la dificultat de fer-hi el 2d8f, els Borinots també han realitzat algunes proves de 7d8 que els permetria completar una actuació de nivell.