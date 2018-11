La diada de Tots Sants deixa sensacions agredolces a quatre bandes

260x366 Els Castellers de Vilafranca descarregant el 3d10fm en l'última diada de la temporada / Josep Lluís Sellart Els Castellers de Vilafranca descarregant el 3d10fm en l'última diada de la temporada / Josep Lluís Sellart

Històricament la diada de Tots Sants sempre ha reservat grans sorpreses per al tram final de la temporada castellera. Les formacions premen fort l'accelerador per arrodonir la feina feta durant tot l'any, però quan les coses no han anat ben dades els resultats poden patir grans sotragades. La plaça de la Vila n'ha vist avui una de freda i una de calenta en una exhibició atípica pel que fa als resultats i que ha durat gairebé quatre hores.



Els Castellers de Vilafranca han mostrat avui les dues cares del món casteller. Si bé han pagat car un any molt irregular a causa de diverses caigudes i lesions, han tancat la temporada rubricant una actuació amb dos castells de gamma extra. La seva exhibició referma la seva situació real. Han fet vibrar com mai amb un treball al límit per defensar un tres de deu amb folre i manilles èpic, una construcció que enguany només ells han sigut capaços de descarregar. El castell s'ha alçat tremolós i s'ha arribat a descontrolar instants abans de l'aleta. La defensa durant la descarregada ha sigut exemplar. Han volgut alçar el llistó provant el dos de vuit sense folre, però la torre s'ha mostrat fràgil i ha patit una forta rebregada molt prematura que l'ha acabat tocant de mort. Han reconduït la seva actuació descarregant la construcció de gamma extra més repetida enguany, el dos de nou amb folre i manilles, però han tornat a fallar en intentar arrodonir la feina amb el cinc de nou folrat. Finalment han aixecat el peu de l'accelerador i han tancat una jornada freda amb el quatre de nou folrat.



Després d'haver de suspendre la diada de les Fires de Sant Narcís a Girona, els Capgrossos de Mataró s'han plantat al Penedès amb ganes de confirmar el seu gran estat de forma. Més enllà dels resultats, cal destacar un cop més el nivell tècnic dels de la camisa blava. Els mataronins han apamat de sortida un tres de nou amb folre digne de les millors postals i han guardat el plat fort per al segon torn. El dos de nou amb folre i manilles ha tornat a ser el seu castell insígnia, si bé han necessitat la col·laboració de castellers i aficionats per tancar el peu, i això ho ha notat la fermesa de l'estructura. Tot i la mancança d'efectius, no han volgut renunciar a la possibilitat de repetir el cinc de nou que van descarregar fa un mes al Concurs de Castells. Laboriós durant l'ascens, el castell ha acabat fent llenya quan el començaven a desmuntar, i això els ha obligat a reformular l'actuació substituint-lo per un quatre de vuit que ha arribat passades les tres hores de durada d'actuació.



Els Xiquets de Tarragona han volgut acomiadar el cicle de grans jornades d'aquesta temporada a Vilafranca amb un cert punt d'honor, repetint els castells de nou pisos. No per demostrar res a ningú sinó com a premi per a ells mateixos. Després d'un any complicat, amb la clausura del seu local pel risc d'esfondrament i el canvi sobtat en la directiva, els matalassers es mereixien una actuació complaent, però enguany la sort no els ha somrigut en cap moment. Han iniciat la seva actuació plantant cara al tres de nou amb folre, amb decisió però amb lentitud. La consolidació de la feina feta al llarg de la temporada ha servit per dominar una estructura que s'ha mostrat inquieta. Han buscat el set de vuit en segona ronda per canviar dinàmiques i per apuntar-se una nova estrena abans de penjar la camisa. Però, tal com va passar cap de setmana anterior, l'han hagut de desmuntar quan es disposaven a col·locar-hi els poms de dalt. Han intentat refer-se amb el quatre de nou amb folre, però l'estructura s'ha alçat neguitosa i les sacsejades els han obligat a desmuntar-la abans de l'aleta. Amb dos castells desmuntats, han hagut de fer ús de dues rondes extres per descarregar, aquest cop sí, el cinc de vuit i afegir-hi un senzill quatre de vuit.



Avui als Castellers de Sants els ha tocat fer el paper més dur, el del convidat de pedra, a causa de les baixes patides en les últimes cites del calendari. Després de tornar-se a penjar els galons de la gamma extra, s'han vist obligats a fer dos passos enrere per redreçar el rumb de la colla i recuperar confiança, sobretot en les files més altes de les seves construccions. Les cares llargues han sigut una constant en els troncs de la formació barcelonina, que s'ha hagut de conformar amb completar els dos castells bàsics de vuit acompanyats d'un set de set que ha semblat un càstig massa dur. La imatge simbòlica dels borinots l'ha protagonitzat Pau Camprovin, excap de colla de la formació, quan des de la pinya del primer castell ja ha demanat disculpes als aficionats que seguien l'actuació a peu de plaça.



Castellers de Vilafranca: P4 cam, P5, 3d10fm, i 2d8, 2d9fm, i 5d9f, 4d9f, P6

Capgrossos de Mataró: P4 cam, P5, 3d9f, 2d9fm, i 5d9f, 4d8, V5

Castellers de Sants: P4 cam, P4, 3d8, 4d8, 7d7, P5 + 4 P4

Xiquets de Tarragona: P4 cam, P5, 3d9f, id 7d8, id 4d9f, 5d8, 4d8, 2 P5 + 2 P4