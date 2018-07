Vella i Joves de Valls ja posen rumb cap a Washington

Després que sis integrants de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i la Colla Joves dels Xiquets de Valls ja faci una setmana que estan realitzant diverses activitats al voltant de la cultura castellera, aquesta setmana arriben el gruix dels castellers. Les dues colles viatgen a Washington com a representació castellera de Catalunya, país que ha estat convidat al festival juntament amb Armènia. Alhora altres entitats culturals catalanes també seran presents en l'Smithsonian Folklife Festival, considerat el festival de cultura popular més important del món.

La Vella i la Joves realitzaran les actuacions entre divendres i diumenge al National Mall, el passeig on se celebra el festival i que uneix el Capitoli amb els grans monuments memorials de la ciutat. Aquesta serà la tercera vegada que la Colla Vella actua als Estats Units, després de ser el 1992 a Houston i San Antonio, en el marc del festival commemoratiu del cinquè centenari del descobriment d'Amèrica, i el 1994 a Chicago amb motiu del Mundial de Futbol. La Joves de Valls, en canvi, serà la primera vegada que creua l'Atlàntic.

En el cas de la Joves, ja hi ha tres vols que s'han enlairat aquest dijous mentre que demà en sortiran dos més per un total de 190 diables vermells que seran a Washington. Per part dels rosats, en canvi, els 170 castellers inicien el seu viatge aquest dijous. Les dues colles realitzaran algunes actuacions per separat i dues conjuntament: la del dissabte, que es realitzarà en un sistema de rondes a l'antiga, i la de la cercavila final del diumenge.

El festival, que ja fa uns dies que està en marxa, va generar força controvèrsia en la seva arrencada després que el president Quim Torra abandonés un acte en el qual va acusar l'ambaixador espanyol, Pedro Morenés, d'haver fet un discurs "ofensiu" i titllar-lo de "mentider". Aquest fet va comportar que les diverses entitats culturals catalanes mostressin el seu suport a Torra: les dues colles vallenques van fer un pilar de quatre conjunt sense camisa.