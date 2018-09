El 2d8sf de la Vella destaca entre les actuacions de la Diada Nacional

260x366 2d8sf de la Colla Vella dels Xiquets de Valls / Colla Vella dels Xiquets de Valls 2d8sf de la Colla Vella dels Xiquets de Valls / Colla Vella dels Xiquets de Valls

260x366 4d9f de la Colla Joves Xiquets de Valls / Colla Joves Xiquets de Valls 4d9f de la Colla Joves Xiquets de Valls / Colla Joves Xiquets de Valls

260x366 9d8 de la Jove de Tarragona / Colla Jove Xiquets de Tarragona 9d8 de la Jove de Tarragona / Colla Jove Xiquets de Tarragona

La plaça del Blat de Valls ha deixat de ser, des de fa temps, un espai on es poden veure actuacions tranquil·les. Més enllà de Santa Úrsula, cada any han anat agafant més protagonisme les actuacions de Firagost, Sant Joan i la Diada Nacional. L'any passat el protagonisme del 10 de setembre se’l va endur la Joves de Valls amb el primer 2d8sf descarregat del seu historial. Aquesta temporada, però, ha sigut la Colla Vella qui ha completat la bèstia indomable, el tercer descarregat del seu historial.

Els rosats, a més, van arribar a la cita de la plaça del Blat amb un programa d’inici. El 2d8sf va ser el castell de sortida i es va poder descarregar després d’una gran defensa durant la baixada. Tot i que s’havia especulat amb el possible intent de 3d9fa, un castell que la Colla Vella no ha descarregat mai, els rosats es van decantar pel 4d9fa, que també van descarregar. Amb la intenció de seguir rodant l’estructura del nou de cara al 9d9f, van portar el 9d8 com a tercer castell. El d’aquest dilluns, tot i que ja anava amb l’alineació prevista de cara a apujar-lo un pis, va cedir pels pisos superiors després de la carregada. Finalment van tancar l’actuació amb el Pd7f.

Per contra, la Joves de Valls es va decantar per una actuació una més relaxada amb la tripleta màgica que els permet seguir rodant les estructures bàsiques de nou. Van iniciar l’actuació amb el 3d9f que van seguir del 4d9f. També van assolir el 5d8 en tercera ronda després de fer-hi un intent desmuntat amb els aixecadors col·locats.

Entre les actuacions d’aquest dimarts, la més destacada ha sigut la del Pla de la Seu de Tarragona, en què la Jove de Tarragona ha completat el 9d8 com a millor castell, a més del 3d9f i 5d8, dues construccions a les quals volen afegir un pis en l’actuació del primer diumenge de festes d’aquest cap de setmana. A més també han descarregat el Pd7f. Altres castells destacats han estat el 3d8 i 4d8 de Xiquets de Tarragona, el 3d8 de Castellers de Sant Pere i Sant i, sobretot, el 2d7 dels Xiquets del Serrallo.

Aquest matí, a més, els Castellers de Sants i els Minyons de Terrassa han completat la tripleta de vuit, amb el pilar de sis inclòs dels malves. Per la seva banda, els Capgrossos de Mataró, després d’acumular dos anys seguits de castells de nou a l’actuació del Born, avui han fet els dos castells bàsics de vuit, com també ho han fet els Castellers de la Vila de Gràcia.