La Vella continua rodant el 9d8

El cap de setmana casteller s'ha tancat aquest diumenge a la tarda amb la Diada de les Cultures d'Altafulla i amb l'atenció posada en una Colla Vella dels Xiquets de Valls que calia veure amb quin ritme d'assaig hi arribava després del viatge a Washington. Alhora, els Xiquets de Tarragona volien donar recorregut al 5d8 completat la setmana anterior al Pla de la Seu i els Castellers d'Altafulla hi arribaven amb ganes d'estrenar el 4d7.

El castell més destacat de la jornada ha acabat sent el nou de vuit de la Colla Vella, que ha arribat en tercera ronda. El d'aquest diumenge ja és el segon de la temporada dels rosats en un castell al qual volen donar el rodatge suficient en la seva preparació per poder-lo fer créixer un pis, en forma de nou de nou amb folre. En les dues primeres rondes els vallencs han realitzat els dos castells de nou bàsics, quatre i tres de nou amb folre, que no han presentat cap complicació destacada. Finalment han acabat amb el pilar de sis, carregat de forma anecdòtica quan l'aixecador de l'espadat ja pràcticament tocava la pinya.

Els Xiquets de Tarragona, en canvi, no han pogut reeditar el 5d8 completat la setmana passada arran d'algunes baixes d'última hora. Alhora també han acabat descartant el castell de nou com el dos de vuit amb folre i s'han hagut de conformar amb la clàssica de vuit. Els matalassers, amb tot, encara compten amb diverses actuacions per poder portar els castells de nou abans de l'actuació de Sant Magí.

Finalment els Castellers d'Altafulla han pogut fer un pas endavant en una temporada complicada pels del Baix Gaià. En la Diada de les Cultures els de Ca l'Ixart han pogut completar el primer quatre de set de l'any, acompanyat d'un nou tres de set i el cinc de sis.

Resum de l'actuació:

Colla Vella dels Xiquets de Valls: 4d9f, 3d9f, 9d8, Pd6(c)

Xiquets de Tarragona: 3d8, 4d8, 2d7, Vd5

Castellers d'Altafulla: 4d7, 3d7, 5d6, Pd4ps