El Vendrell espera curar les ferides del Concurs

La plaça Vella del Vendrell s’ha convertit en una plaça talismà per a la Jove de Tarragona, on en els últims anys han descarregat el primer 3d10fm i carregat el primer 4d9sf del seu historial. Aquesta plaça, alhora, també porta bons records a la Joves de Valls, ja que la temporada passada van completar el segon 2d8sf del seu historial. És per això que, tot i que les dues colles no van fer el Concurs que volien, volen seguir apostant fort. Els Nens del Vendrell tenen el 7d8 com a màxim objectiu després d’encallar-se amb el 2d8f.

La Colla Joves Xiquets de Valls va arribar al Concurs de Castells amb les màximes aspiracions, però la caiguda inicial del 2d8sf ja els va marcar el desenvolupament de l’actuació. A la TAP també van provar el 4d9sf, un castell que van desmuntar en dues ocasions. Per a aquest diumenge, però, el quatre desfolrat és l’aposta clara de la Joves. Alhora tampoc descarten el 2d8sf, que, tot i que a plaça últimament se’ls ha entrebancat, en assaig segueixen descarregant sencer. El 5d9f, per contra, sí que queda pràcticament descartat i es podrien decantar pel 3d9f com a tercer castell.

La Jove de Tarragona es va quedar amb un regust agredolç al Concurs després de poder recuperar el 5d9f, però quedar-se a mitges amb el 3d10fm. El programa per a aquest diumenge dels liles al Vendrell no està del tot definit, a falta de saber en quin estat físic i anímic es troba la colla. Tot i això, la intenció dels tarragonins és oferir el màxim nivell possible, que podria passar pel 5d9f, 4d9fa i 9d8.

Els Nens del Vendrell no han tingut la temporada que s’esperaven, en la qual s’han estancat amb la clàssica. Un castell com el 2d8f, que l’any passat van completar en onze ocasions, aquesta temporada només l’han pogut carregar en una ocasió. Per al Concurs, alhora, també van fer un intent del dos folrat que va cedir abans de coronar-se. Per a aquest diumenge, per tant, el 2d8f ha quedat descartat mentre que esperen estrenar el 7d8. Completaran l’actuació amb els dos castells bàsics de vuit.