Verds i Borinots volen descarregar les primeres manilles de la temporada

L'actuació del Pla de la Seu és una d'aquelles cites que amb el pas dels anys s'ha consolidat com una data destacada en el calendari casteller. Des del 2014 s'ha mantingut el cartell amb els Castellers de Vilafranca, els Castellers de Sants i els Xiquets de Tarragona, que han anat apujant el nivell de l'actuació. Aquest any les colles també hi arriben amb un programa ambiciós amb objectius de gamma extra per a vilafranquins i santsencs, mentre que els tarragonins volen fer un pas endavant en una temporada complicada. L'actuació se celebra aquest dissabte a les 18 h davant de la catedral de Tarragona.

Després que en les dues últimes temporades els Castellers de Vilafranca avancessis els terminis del gamma extra, aquest any encara no n'han pogut portar cap a plaça. Els Verds tenien marcada la cita de Sant Quintí per estrenar el 2d9fm, però la caiguda del 3d8a la setmana anterior a Berga els va provocar la baixa d'un quint que els va fer descartar el castell. És per això que els vilafranquins han posposat l'estrena del dos emmanillat fins a aquest dissabte, i també volen acompanyar aquest castell amb els dos bàsics de 9 i el pilar de set amb folre, que també seria el primer de l'any.

Per a Toni Bach, el cap de colla dels Verds, aquest ritme un pèl més pausat "més que un pas enrere és una qüestió de gestionar bé les temporades", ja que "s'ha vist que per anar a aquest ritme tan ferotge has de tenir un plus de motivació que quan estàs al capdavant costa més tenir". D'aquesta manera, aquest any han volgut centrar els esforços en les principals actuacions de l'any, com Sant Fèlix i el Concurs. En les pròximes setmanes els Castellers de Vilafranca també tenen les actuacions destacades de Les Santes i Vilanova. Bach destaca que estan "accelerant bastant la feina del 5d9f per veure si podria arribar a alguna d'aquestes actuacions", alhora que remarca que volen arribar a Vilanova amb el 3d10fm en cartera.

Els Castellers de Sants han recuperat aquest any el ritme d'actuació que van tenir el 2016. Aquesta temporada els Borinots han pogut mantenir bona part de les alineacions de l'any passat, fet que els ha permès avançar els terminis del 2d8f, el 5d8 i el 3d9f. D'aquesta manera, els santsecs volen acabar el primer tram de temporada de la mateixa manera que fa dos anys, descarregant el 2d9fm al Pla de la Seu. El seu cap de colla, Pere Camprovin, afirma que "les proves han anat molt bé, especialment la del dissabte a plaça", que creu que "va ser un punt d'inflexió perquè hi havia tothom a plaça i es van poder posar sisens en una molt bona prova". Així, a l'espera de confirmar el dos emmanillat en l'últim assaig, l'acompanyaran del tres i el quatre de nou amb folre.

Els Xiquets de Tarragona, en canvi, estan tenint un inici de temporada força complicat. Entre els diversos entrebancs que han tingut hi ha el desallotjament del seu local a mitjans d'abril, just en un moment que el seu cap de colla, Sergi Feijoo, creu que era important per treballar els castells bàsics de vuit. "Com que no els hem donat l'empenta que volíem, ara encara ho estem arrossegant". De totes maneres Feijoo afirma: "La setmana passada ja vam agafar una bona línia d'assaig i les estructures tenen una línia diferent". Entre aquestes estructures hi ha el 5d8 que volen portar aquest dissabte. Alhora, també volen completar el 2d8f que els va quedar en carregat per Sant Joan. En principi l'acompanyaran del tres o el quatre de vuit, ja que, tot i treballar el 4d8a, Feijoo detalla que "al pilar encara li falta una mica de rodatge per posar-lo dins del quatre". Finalment, el cap de colla posa l'actuació de Sant Magí del 19 d'agost com a data límit per estrenar els castells de nou, tot i que li agradaria avançar-ho algunes setmanes.