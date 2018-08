Els Verds també volen ser de 10 pel seu 70è aniversari

Entre el calendari atapeït de cada agost, aquest any també s'hi ha afegit l'actuació del 70è aniversari dels Castellers de Vilafranca. Lluny de ser una actuació més tranquil·la, els Verds han convidat la Colla Vella dels Xiquets de Valls, a més dels Nens del Vendrell, que els estimula a portar-hi grans castells. D'aquesta forma els vilafranquins es plantaran aquest dissabte amb el màxim objectiu del 3d10fm que voldran acompanyar d'altres castells de gamma extra. Per la seva banda la Colla Vella també hi portarà un programa ambiciós mentre els Nens del Vendrell seguiran amb el rodatge dels castells bàsics de vuit.

Tot just tres dies després de l' actuació de La Bisbal del Penedès, els Castellers de Vilafranca encaren una altra cita en la qual, aquest cop sí, hi volen tenir un paper protagonista. Mentre que aquest dimecres van portar un programa un pèl més conservador, pel seu 70è aniversari tenen el 3d10fm com a gran objectiu. Un altre castell que té força números és el 5d9f mentre que caldrà veure si la caiguda del Pd8fm de La Bisbal impedeix que endarrereixin l'estrena del 3d9fa. En cas de no poder-lo portar, el castell que el substituiria seria la Td9fm. Un altre castell que també treballen intensament a Cal Figarot és la Td8f de la qual el seu cap de colla, Toni Bach, ha assegurat que "en certes proves anem més avançats que en altres temporades però abans ens agradaria resoldre altres castells".

Per la seva banda la Colla Vella vol aprofitar la cita a la plaça de la Vila de Vilafranca per fer-hi un paper destacat. En l'actuació del dissabte els rosats hi volen portar un programa semblant al d'aquest dimecres a La Bisbal a l'espera de si també hi poden afegir algun dels castells sense folre. El cap de colla dels vallencs, Albert Martínez, assegura que "en aquest moment tant el 2d8sf com el 4d9sf hi són i sempre poden anar a plaça" i que "si la diada de Vilafranca és amena veurem si és el moment per portar-los". De la mateixa forma, però, descarta que dissabte es puguin veure tots dos castells alhora que el 3d10fm tampoc entra en el programa de l'actuació.

Finalment els Nens del Vendrell arriben a la cita vilafranquina enmig d'una temporada en la qual s'han trobat més dificultats que en anteriors anys. Un dels caps de colla dels vendrellencs, Guillem Vinyes, certifica que "estem apostant fort per treballar pel futur i per construir una colla més forta". En aquest any els Nens s'han trobat força estancats en la clàssica de vuit, ja que no han arribat a treure el 2d8f, un castell del qual Vinyes explica que "la idea era treure'l abans però l'assaig ens acaba posant a lloc". De cara a dissabte, per tant, el programa de màxims seria la clàssica de vuit, tot i que potser aparcarien el 2d7 per fer-hi un altre castell de la gamma alta de set.