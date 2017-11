Vic s'emporta el premi del cinc de vuit

260x366 Els Sagals completen el seu primer 5d8 a peus de la catedral de Sant Pere / SAGALS D'OSONA Els Sagals completen el seu primer 5d8 a peus de la catedral de Sant Pere / SAGALS D'OSONA

Tres colles es plantejaven aquesta jornada amb l'objectiu de plantar cara al cinc de vuit per completar-lo per primer cop aquesta temporada. Finalment, però, només la dels Sagals d'Osona s'ha emportat el gat a l'aigua. La seva primera ‘catedral’ dels de Vic els ha servit per arrodonir la millor actuació del seu historial. Els Bordegassos de Vilanova han fet llenya en el seu intent i la seva caiguda ha obligat a suspendre l'actuació, mentre que els Castellers de Terrassa han preferit aplaçar el castell per quan el puguin encarar amb més garanties.



La diada de final de temporada dels Sagals d'Osona ha estat de traca i mocador. La colla local no només apuntava a la ‘catedral’ dels castells com a principal objectiu, el seu repte era global, des del primer a l'últim castell. La formació vigatana, que enguany celebra el seu vintè aniversari, ha aconseguit aquest cap de setmana fer un important pas endavant en descarregar per primer cop des de la seva fundació el cinc de vuit, un dels castells que acompanyen les primeres construccions de nou pisos. Han iniciat la seva actuació descarregant el tres de vuit i han atacat el cinc després d'un intent desmuntat amb dosos col·locats. El castell s'ha alçat bellugadís però controlat fins a la primera aleta. A partir d'aquí han hagut de tirar d'ofici per completar el castell amb un punt d'èpica. Han arrodonit la festa descarregant el tercer dos de vuit amb folre i el pilar de sis, també després d'un intent desmuntat. La seva actuació supera el seu millor registre, que datava de l'any 2015, quan van coronar el dos i descarregar el pilar de sis.



Els Sagals han compartit plaça amb els Castellers de Santpedor i amb els Minyons de Santa Cristina. Les dues colles han optat pel dos de sis, el tres amb agulla i el tres de sis, si bé els del Bages han arribat a desmuntar el tres de set i els del Baix Empordà només han pogut coronar el dos.



A Vilanova, els Bordegassos, que ja havien desmuntat el seu primer intent de cinc de vuit en la diada de l'aniversari dels Minyons de l'Arboç, es plantaven a la seva diada després d'ajornar una segona temptativa a Igualada per la baixa d'un membre del tronc. Avui tenien l'oportunitat de tornar-hi però el resultat no ha estat l'esperat. La construcció s'ha alçat correctament però, amb dosos col·locats, els dubtes dels més petits n'ha agreujat el tremolor i l'estructura ha acabat cedint. La caiguda ha estat força aparatosa i ha provocat la finalització prematura de la diada. La colla local ha compartit plaça amb els Castellers de Barcelona, que precisament havien descarregat el cinc de vuit en el primer torn, amb els Castellers de Sabadell, que han optat pel set, i amb els Minyons de l'Arboç, que només han pogut apuntar-se un nou tres de set.



Terrassa ha estat l'única de les tres localitats que no ha vist cap intent del cinc. Si bé els assajos d'aquest castell per part dels Castellers de Terrassa havien avançat força bé a nivell de tronc, la construcció encara necessitava més rodatge i han decidit aparcar la temptativa. Han centrat els seus esforços en sumar una nova ‘clàssica de castells de vuit’ al costat dels Moixiganguers d'Igualada, dels Castellers d'Esplugues i dels Castellers de Berga.



Vic - Diada dels Sagals

Sagals d'Osona: 3d8, id 5d8, 5d8, 2d8f, id P6, P6

Castellers de Santpedor: 2d6, id 3d7, 3d6a, 3d6, P5

Minyons de Santa Cristina: 3d6a, 2d6 c, 3d6, P4



Vilanova i la Geltrú - Diada dels Bordegassos

Bordegassos de Vilanova: 4d8, i 5d8

Castellers de Barcelona: 5d8

Castellers de Sabadell: 7d8

Minyons de l'Arboç: 3d7



Terrassa - Aniversari dels Castellers de Terrassa

Castellers de Terrassa: P4, 3d8, 4d8, 2d7, 2 P5

Moixiganguers d'Igualada: P4, 2d8f, 3d8, 4d8, V5

Castellers d'Esplugues: P4, 4d8, 5d7, 2d7, 3 P4

Castellers de Berga: P4, 5d6, 4d7, 3d7, 2 P4