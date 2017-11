Vic recupera les 'Jornades Pilaneres' 15 anys després

El vintè aniversari dels Sagals d'Osona ha servit per reprendre les Jornades Pilaneres 15 anys després que s'organitzessin les tres primeres trobades. Vic, Figueres i Vilanova i la Geltrú van ser les tres primeres i úniques seus d' unes jornades destinades a que castellers d'arreu del país posessin en comú les seves experiències per a formar-se, reflexionar i assajar al voltant d'una de les estructures més exigents del panorama de les torres humanes, els pilars. Els Sagals van voler reprendre dissabte aquesta trobada com a part dels actes previs a la seva diada.



Una vuitantena de castellers de quinze formacions diferents es van citar al local dels Sagals. Des de colles que acostumen a completar el pilar de mèrit a formacions que buscaven un cop de mà per assajar el pilar de cinc, van poder debatre diversos aspectes relacionats amb l'espadat. Representants dels Castellers de Vilafranca, de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, de la Colla Joves Xiquets de Valls, de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, dels Minyons de Terrassa i dels propis Sagals d'Osona van encapçalar una taula rodona on es van tractar temes com el pilar de nou amb folre, manilles i puntals o el paper de la canalla en l'execució dels grans pilars. El públic també va poder reflexionar sobre el canvi del model d'assaig i la seva afectació a l'espadat.



Després d'un dinar de germanor, els assistents van poder rememorar aquelles jornades inicials participant d'un assaig conjunt en el qual van arribar a alçar-se alguns pilars de cinc nets i amb pinya.