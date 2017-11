Vilafranca també declara el seu compromís amb la defensa de les institucions

La diada castellera de Tots Sants s'ha posat en marxa amb la lectura d'un manifest en el qual l'alcalde Pere Regull ha anunciat el seu compromís “amb la defensa de les institucions”. Al punt de les dotze del migdia, la plaça de la Vila ha fet silenci per donar pas a un discurs que ha destacat el moment polític i social pel qual travessa Catalunya i ha posat èmfasi en l'empresonament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Acompanyat del vicepresident d'Omnium Cultural i d’altres personalitats, Regull ha recordat que no hi hauria d'haver “cap país que jutgi les idees i molt menys que les empresoni” i ha acabat demanant i exigint la llibertat dels dos presos polítics.



Tot seguit les quatre colles castelleres que prenen part en la diada castellera, els Castellers de Vilafranca, els Capgrossos de Mataró, els Castellers de Sants i els Xiquets de Tarragona, han alçat sengles pilars de cinc simultanis mostrant una senyera i tres pancartes demanant la llibertat de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Els grallers han entonat el Cant dels Segadors abans que la jornada castellera comencés oficialment.



En el decurs de l'actuació, una de les façanes principals de la plaça de la Vila ha quedat coberta amb una pancarta gegant amb les imatges dels dos presos polítics i un missatge que demanava "Help Catalonia, save Europe".



El discurs de Pere Regull ha estat molt similar al que ja va presidir la diada Santa Úrsula i sembla que podria ser la tònica de totes les grans actuacions que resten fins al final de la temporada castellera.