Vilanova anhela el 3d10fm dels Verds i la millor versió de la Jove de Tarragona

Abans de les actuacions d'agost, el darrer cap de setmana de juliol encara ens ofereix una cita destacada al calendari com és la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú. L'actuació de Festa Major ha anat experimentant un gran augment de nivell en els darrers anys i la plaça de la Vila s'ha acostumat a veure castells de gamma extra. Aquest any tampoc serà menys i tant els Castellers de Vilafranca com la Jove de Tarragona hi portaran un programa ambiciós. A més els Bordegassos de Vilanova també volen estrenar el 3d8.

Després de l'actuació d'aquest dissabte a Vilanova els Castellers de Vilafranca agafen una setmana de vacances abans d'encarar les actuacions de màxims de l'agost. És per això que els Verds volen acabar aquest primer tram amb un programa de castells de primer nivell i ho faran amb una actuació amb quatre gammes extres: 2d9fm, 3d10fm, 5d9f i Pd8fm, en el que serà el tercer any seguit que hi porten el castell de 10. D'aquesta forma els vilafranquins estrenaran fins a tres castells en una actuació; tots excepte el dos emmanillat.

Dins d'aquesta temporada que han planificat d'una forma més pausada el seu cap de colla, Toni Bach, destaca que "marquem unes puntes i Vilanova ho és". De la mateixa forma portaran la súpercatedral a plaça, fet que no fan des del 2014. Bach detalla que després de la caiguda del 3d8a a Berga van dedicar força temps a l'estructura del cinc, del quan en volen aprofitar el treball a més que "tampoc volem deixar castells aparcats".

En els diversos anys que la Jove de Tarragona ha estat convidada a la Diada de les Neus, els tarragonins han anat augmentant el seu nivell mostrat. L'any passat van realitzar una gran actuació amb el 9d8, 5d9f i Pd8fm a més del 4d9f. Un programa de castells espectaculars i que es podria veure repetit aquest dissabte. L'únic dubte és el de l'espadat, del qual el seu cap de colla, Aleix Bordas, afirma que "per lògica el Pd8fm no hauria d'arribar perquè hem hagut de fer canvis als pisos superiors, però amb el rendiment que estan oferint ens acabarem guiant per la colla".

De la mateixa forma Bordas es mostra satisfet dels primers mesos de temporada, entre els quals destaca que encara no han caigut, però alerta que "encara no hem fet res i, si a partir d'ara fallem, no haurà servit de res el que hem fet fins ara". El diumenge, a més, els de la camisa lila actuen a Vilallonga del Camp on la idea passar per realitzar els dos castells de nou bàsics mentre que el tercer castell està per decidir. Un d'aquests podria ser el 2d8f, que encara no han estrenat aquest any, i del qual el cap de colla detalla que "haurem de buscar els dies per rodar-lo a plaça", tot i que a assaig ja n'han completat algun de sencer.

Els Bordegassos de Vilanova arriben a la Diada de les Neus amb uns registres semblants als de l'any passat i amb ganes de mostrar el seu potencial en una de les cites més destacades del seu calendari. Els del Garraf, per tant, repetiran la clàssica de 8 que ja van realitzar l'any passat. El seu cap de colla, Mario Marco, explica que "la idea era fer tripleta però al final la colla és qui ha de manar quins castells fem" alhora que detalla que "hem fet proves de 2d8f però no han acabat d'oferir les sensacions idònies". De cara al que resta de temporada, però, l'objectiu passa per repetir força vegades la torre folrada i millorar el registre de l'any passat en el qual només en van poder completar una.