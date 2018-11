La XXIV Trobada de colles del Baix Llobregat suma deu castells de set

Tot i que la Diada dels Minyons de Terrassa aclapara gran part de l’atenció del darrer cap de setmana de la temporada, també és habitual que en aquestes dates es realitzi la trobada de colles del Baix Llobregat. Aquest any la cita va ser a Gavà en una actuació que es va acabar duent a terme al poliesportiu del col·legi Marcel·lí Moragas degut a les condicions meteorològiques.

En aquesta edició hi han participat deu colles, amb l’absència destacada dels Castellers d’Esplugues, en una actuació que ha vist el 5d7 dels Castellers de Cornellà com a millor castell. Els de la camisa lila ho van acompanyar del 3d7a i el 3d7, castells que també van completar els Castellers de Castelldefels, a més del 4d7. Aquestes dues formacions van ser les que van realitzar les millors actuacions amb tres castells de set.

Els bàsics de set van ser el límit dels Castellers de Sant Vicenç dels Horts, tot i que van acabar carregant el 4d6a. Per la seva banda els Matossers de Molins de Rei van completar el 3d7 com a millor castell. La darrera colla en executar un castell de set van ser els Castellers de Sant Feliu amb el 4d7, castell que juntament amb el 3d6ps i el Pd5 s’ha convertit en la seva millor actuació de la temporada. A més també van intentar el 3d7, tot i que el van desmuntar.

Els Castellers del Prat del Llobregat, per contra, no van estar de sort i van desmuntar tant el tres com el quatre de set i van acabar l’actuació amb castells de sis. El 2d6 va ser el millor castell de la Colla Jove de l’Hospitalet, mentre que pels encantats de Begues va ser el 4d6a. Finalment, tant els Castellers de Gavà com els Castellers de l’Adroc van completar la seva millor actuació de la temporada. Els de l’Adroc van poder realitzar tant el 3d6a com el 4d6a, mentre que els de Gavà van realitzar el 3d6a.

Resum de l’actuació