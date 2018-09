Xavier Gonzàlez: “El que volem amb el Concurs de Castells aplegar tot el món casteller”

Aquest diumenge comença el XXVII Concurs de Castells amb la jornada de Torredembarra, en la qual s’aplegaran onze colles castelleres i que donarà pas a les actuacions de dissabte i diumenge vinent a la Tarraco Arena Plaça. L’organització del Concurs, per tant, ja ho té tot a punt per rebre les colles i els diversos professionals perquè les tres jornades es desenvolupin amb normalitat. Per parlar sobre alguns detalls de l’organització, conversem amb el director del Concurs de Castells, Xavier Gonzàlez.

Aquest diumenge comença el XXVII Concurs de Castells amb la jornada de Torredembarra, per tant, ja ho teniu tot preparat.

Sí, ara ja només estem perfilant detalls. Ja fa mesos que fem una gran feina i ara es tracta d'acabar de lligar les últimes coses. A Torredembarra ja és la tercera vegada que hi som i esperem que finalment pugui ser a la plaça del Castell sí o sí (l'edició del 2014 es va suspendre a mitja actuació i la del 2016 es va celebrar al pavelló de Sant Jordi, en els dos casos per pluja). L'encarem amb molta il·lusió pel que significa Torredembarra i les colles que hi van.

A Torredembarra havien d'anar-hi 12 colles però entre la invitació dels Xiquets del Serrallo per a la jornada de dissabte i la renúncia d'algunes colles, finalment n'hi participaran 11. Per què aquesta decisió?

Les colles que van a Torredembarra segurament tenen més dificultats organitzatives i de coordinació que altres colles i nosaltres teníem el dia del sorteig com a data límit per acceptar colles. En aquell moment, teníem aquelles colles confirmades i no ens va ser possible, tot i que ens hauria agradat, afegir aquesta dotzena colla. Va ser un tema més aviat organitzatiu, però en el dia del sorteig només teníem onze colles tancades.

Els últims anys també heu anat repetint que el Concurs de Castells el formen el global de les tres jornades entre Torredembarra i la TAP. ¿El que es busca, per tant, és donar valor a aquesta jornada de Torredembarra amb colles de set?

Sí, exactament. El Concurs de Castells, en la seva idea inicial als anys 30, havia de servir per aplegar tot el món casteller, i també la nostra. Evidentment en les últimes dècades el món casteller s'ha multiplicat en tots els sentits, però nosaltres creiem que el formen totes les colles. Aquesta jornada de Torredembarra, a més, segueix amb la idea del ConcurSet que s'havien arriscat a fer els Nois de la Torre precisament perquè el Concurs de Tarragona a finals dels 90 va haver de començar a limitar la participació de colles. Al final, amb el projecte de la biennal del Concurs de Castells, es va passar de dos a tres jornades i nosaltres repetim molt que al final només hi ha una classificació conjunta i que totes les colles són importants.

A l'actuació de diumenge a la TAP evidentment s'espera que les grades estiguin plenes, però ¿de cara a dissabte quina previsió de públic hi ha?

Ara mateix és el moment que, en aquest dia, tenim més entrades venudes per dissabte. Tenim més de 3.000 entrades venudes, i fa dos anys el dissabte mateix se'n van vendre més de mil. Per tant, si això es compleix, a més de la setmana i mitja que hi ha entremig, la nostra il·lusió seria poder dir que també hem omplert dissabte, que és una de les nostres fites. Alhora, la jornada de dissabte és una data que ha anat creixent i les alternatives castelleres són grans.

Fa dos anys, a més, per a la jornada de diumenge es van acreditar uns 150 mitjans. ¿Aquest any s'espera una xifra semblant?

Els mitjans nacionals sabem que venen tots i dels mitjans estatals també en venen bastants. La gran diferència és la premsa internacional. La majoria que han vingut en anteriors concursos repeteixen enguany, alhora que les grans agències de premsa i, per tant, estarem al voltant de la xifra de 150 mitjans. L'equip de premsa també està treballant perquè tots els professionals estiguin en les millors condicions possibles a la TAP.

Més enllà que el funcionament del Concurs sigui el correcte sense entrebancs, quins objectius concrets us marqueu com a organització?

Nosaltres treballem el Concurs en la seva globalitat, i el que pretenem és que tothom faci la seva feina tan bé com pugui. Evidentment els esforços principals s'aboquen als castellers i les colles, que són els grans protagonistes del Concurs. Després, però, també hi ha una sèrie de professionals que deriven cap a altres àmbits (seguretat, comunicació, comoditat, accessos) però que són imprescindibles en un esdeveniment d'aquestes característiques.

Alhora també hi ha altres aspectes que no depenen exclusivament de vosaltres, com els xiulets que hi ha hagut en altres edicions o que no hi hagi gaires caigudes.

En això compartim objectius amb les colles. Això és un Concurs de Castells i les colles venen a competir, però també crec que el clima del respecte hi és present. El tema dels xiulets fa dos anys ja va quedar com un afer anecdòtic i estem convençuts que les colles vindran a fer els seus màxims castells i públic i castellers seran respectuosos amb tots els intents que es facin.

Al llarg de la setmana, a més de les dues actuacions a la TAP, també s'organitzen altres activitats com la Diada Internacional o la presentació d' El Gran llibre dels Castells. El que es pretén, per tant, és que a Tarragona es respirin castells durant les hores prèvies?

Sí, aquesta és la idea. Des del 2016 vam incorporar la Diada Internacional, de la qual estem molt contents i les colles estem convençuts que també. L'afició castellera, que aquell dia ve d'arreu, va gaudir d'una actuació diferent en un lloc de privilegi com la plaça de la Font. Són valors afegits al mateix Concurs. Sempre intentem donar continguts que siguin interessants per als aficionats castellers.

En cada edició el Concurs ha anat afegint diverses novetats. Quines hi haurà enguany o quines s'esperen per més endavant?

Ara mateix en el que estem treballant és a aconseguir que el Concurs no estigui només present en aquestes setmanes a Torredembarra i Tarragona, sinó que en aquest període de dos anys hi pugui haver activitats que siguin interessants.