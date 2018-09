Els Xiquets de Reus completen la feina amb el tres folrat

260x366 Els Xiquets de Reus descarreguen el tres folrat per primer cop aquesta temporada en la diada de la Misericòrdia / XIQUETS DE REUS Els Xiquets de Reus descarreguen el tres folrat per primer cop aquesta temporada en la diada de la Misericòrdia / XIQUETS DE REUS

La plaça del Mercadal de Reus va tornar a esdevenir dissabte talismà pels Xiquets en el repte d'assolir els nou pisos d'alçada. Després de carregar el tres folrat a inicis de mes a Cambrils, els de la camisa avellana no volien entrar al mes d'octubre sense haver-lo descarregat. Al seu costat van tenir dues colles d'un nivell molt similar, si bé les circumstàncies van empetitir els Castellers de Sabadell en favor d'uns Moixiganguers que encaren un segon tram de temporada d'alt voltatge.



La feina, però no va ser pas senzilla, els Xiquets de Reus van guardar el tres de nou amb folre per a la segona ronda. Primer van apuntar-se el setè dos de vuit folrat de l'any. La torre es va alçar amb gran seguretat i només va necessitar d'algun esforç per aturar un lleuger gir, del tot habitual en aquesta estructura. Amb els nervis a flor de pell, la colla local va mimar el tres folrat fins a l'extrem, alçant-lo amb cura per evitar moviments però amb un ritme prou bo per no patir durant el descens. Abans de col·locar els dosos, el castell va començar a estirar-se per la part baixa i això va obligar al pis de quarts a lluitar per mantenir la mida. Després de l'aleta la batalla va agreujar-se, amb el folre intentant lligar el tronc i un quart pis que va haver de lluir-se per dur el tres a bon port. Si bé l'èxit ja era notable, encara van voler afegir el cinc de vuit al seu marcador particular. Van haver de desmuntar-lo en dues ocasions i això els va deixar sense alè per completar el quatre de vuit que els hauria donat una tercera aleta.



Els Moixiganguers d'Igualada van seguir una estratègia similar, van apuntar-se també el setè dos de vuit folrat de l'any en la primera ronda i van plantar cara al seu principal objectiu en el segon torn. Després de descarregar el cinc de vuit més matiner del seu historial en la diada de la seva festa major, era l'hora de treure'l de casa per primer cop. Van col·locar els dos poms de dalt amb serenitat i van guardar forces per aturar un tremolí constant durant la baixada. Els morats comencen a consolidar l'esglaó previ al tres de nou folrat, estructura que podria arribar pel Concurs de Castells a la Tarraco Arena plaça. Van arrodonir la diada descarregant el tres de vuit per apuntar-se la millor tripleta de castells del seu historial.



Marcats per la caiguda del quatre de nou amb folre en la diada de la seva festa major, i pels efectius disponibles, els Castellers de Sabadell es van haver de resignar a abaixar el llistó a la plaça del Mercadal. Van plantejar la clàssica de castells de vuit, tres i quatre de vuit més dos de set, però la torre se'ls va complicar i només la van poder coronar. El dos va alçar-se tens des del primer moment i nerviós per la part alta. Després de l'aleta, la canalla va voler córrer més del compte i això va provocar el despenjament d'un dels dosos que va impactar precisament amb el terç que més s'havia desgastat. El cop el va acabar de desanivellar, fent-lo saltar per davant del segon.



Xiquets de Reus: 2d8f, 3d9f, id 5d8, id 5d8, id 4d8, 3 P5, 8 P4

Moixiganguers d'Igualada: 2d8f, 5d8, 3d8, P5, 4 P5

Castellers de Sabadell: 3d8, 2d7c, 4d8, V5