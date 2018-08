Els Xiquets de Tarragona estrenen el gran espadat per partida doble

260x366 Els Xiquets de Tarragona completen els primers pilars de sis de l'any / XIQUETS DE TARRAGONA Els Xiquets de Tarragona completen els primers pilars de sis de l'any / XIQUETS DE TARRAGONA

Ni tan sols un cap de setmana de baixa intensitat com el present ha fet que els Xiquets de Tarragona aixequessin el peu de l'accelerador en el seu lent però constant progrés. Després de provar, sense èxit, per primer cop el tres de nou amb folre fa vuit dies a Vila-seca, la colla tarragonina ha optat per aparcar les construccions de la gamma alta de vuit o superiors per centrar els seus esforços en l'estrena a plaça del pilar de sis. L'espadat ha mostrat un bon estat de forma i això ha fet que el repetissin a les dues cites del cap de setmana, dissabte a Constantí i diumenge als Pallaresos.



Si bé l'any passat van completar el seu primer pilar de sis de la temporada a meitats del mes de maig, al final de la temporada n'havien afegit set al seu marcador particular. Les actuacions de Constantí i dels Pallaresos han servit per sumar-ne els dos primers del curs, una estrena que els servirà per treure's l'espineta de la llenya de la setmana passada.



Un pilar solidari



Els problemes detectats al seu local d'assaig aquesta temporada, que els va fer desallotjar-lo per buscar un nou espai de treball, ha afectat força al ritme de les seves construccions. Una de les estructures més delicades de treballar és sense cap mena de dubte la dels pilars, que necessita una feina específica, i és per això que una petita part del mèrit d'aquests espadats se li ha de reconèixer també a dues altres formacions que ho han fet possible. A inicis de curs, els Xiquets del Serrallo van convidar als matalassers a assajar els pilars al seu local, més endavant, els Casteller de Sants els van facilitar la seva antiga xarxa per poder recuperar cert punt de normalitat en els seus assajos a l'ajuntament. Gràcies a aquestes aportacions, mostra de l'esperit del fet casteller, els Xiquets han pogut minimitzar les conseqüències del canvi forçat de local, superant el mal tràngol.



Diada de festa major

Dissabte, 4 d'agost, Constantí

Xiquets de Tarragona: 2d7, 4d8, 5d7, P6

Xiquets del Serrallo: 3d7, 4d7, 2d6, P5, 2 P4



Diada de festa major

Diumenge, 5 d'agost, els Pallaresos

Xiquets de Tarragona: 3d8, 4d8, 5d7, P6

Nois de la Torre: 4d7a, 5d7, 3d7xs, P5 c, 2 P4

Castellers de Sant Pere i Sant Pau: 3d8, 2d7, 5d7, P6