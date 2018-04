Els Xiquets de Tarragona posen la maquinària en marxa

260x366 La Colla Vella dels Xiquets de Valls segueix sumant castells de vuit pisos / TJERK VAN DER MEULEN La Colla Vella dels Xiquets de Valls segueix sumant castells de vuit pisos / TJERK VAN DER MEULEN

Els Castellers de Sabadell completen a Tarragona el seu segon 4d8 de la temporada i li sumen el 2d7 / TJERK VAN DER MEULEN

Els Xiquets de Tarragona inicien la temporada amb el 5d7 com a millor construcció / TJERK VAN DER MEULEN

Els Xiquets de Reus i els de Tarragona igualen forces en una diada que s'ha hagut de celebrar a cobert / TJERK VAN DER MEULEN

Per segon cap de setmana consecutiu, la pluja s'ha convertit en protagonista anònima de la jornada castellera. La diada d'inici de temporada dels Xiquets de Tarragona s'ha hagut de desplaçar al Palau Firal i de Congressos de la ciutat, espai d'alçada suficient per acollir les construccions de vuit pisos de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i dels Castellers de Sabadell, i les de set dels Xiquets de Reus i de la colla amfitriona, la dels Xiquets de Tarragona.



Són molts els que defensen que els castells no estan fets per ser alçats sota cobert però no és tant l'espai com l'escenari que l'envolta. Ubicar quatre formacions de les que acaben completant la temporada amb construccions de nou pisos o de gamma extra en un local prou ampli i amb l'alçada necessària perquè puguin exhibir còmodament els seus castells no és tasca fàcil però els Xiquets han trobat en el Palau Firal i de Congressos una bona solució a un contratemps d'última hora. Malauradament, aquests canvis de programa provoquen, sense excepció, una pèrdua de públic que ha pres part de sentit a l'exhibició.



Tot i l'ambient distés, l'actuació s'ha posat en marxa a molt bon ritme, demostrant que sovint les actuacions amb quatre colles acaben sent tan ràpides o més que moltes en les quals només hi actuen tres grups. La formació més destacada ha tornat a ser, un cop més, la Colla Vella dels Xiquets de Valls que està aprofitant el seu matiner inici de temporada per rodar a consciència les construccions bàsiques. Els rosats han completat el tres i el quatre de vuit en les primeres rondes i han utilitzat la darrera per seguir donant forma a una estructura que pot generar més d'una sorpresa aquest any, la del nou. El nou de set vallenc ha estat molt còmode, combinant castellers veterans amb altres poc habituals als troncs i aprofitant cada moviment per avaluar posicions i aprendre el seu comportament.



Tot i que els Castellers de Sabadell han iniciat el curs més lentament que altres temporades, a Tarragona han tornat a demostrar una capacitat de mobilització renovada. Han descarregat sense complicacions el seu segon quatre de vuit de l'any i han fet un nou pas endavant estrenant el dos de set. La nova alineació dels ‘saballuts’, amb canvis a nivell de terços, els ha fet treballar més del compte però finalment han sabut resoldre el castell sense ensurts. Han finalitzat la seva actuació amb el que acabaria sent la millor construcció de les dues colles de Xiquets, el cinc de set.



Els Xiquets de Reus, en la seva segona actuació de l'any, i els Xiquets de Tarragona, en la seva posada de llarg, han igualat les seves forces amb una actuació pensada en donar rodatge als seus castellers. Les dues formacions han triat el mateix programa, si bé en diferent ordre. Reusencs i tarragonins han completat sense cap mena de problema el quatre de set amb agulla i el cinc de set i han optat per l'estructura del tres per començar a prendre mides als que hauran de ser els seus castells bàsics.



La ronda de pilars ha tingut un altre actor principal, l'espadat de sis pisos de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Si les formacions busquen referències a les façanes dels edificis de les places i carrers on actuen, dins del monumental recinte firal, els vallencs han optat per atacar la construcció de cara a la paret. S'han apuntat el tercer gran pilar del curs amb els nervis dels primers de l'any però amb el domini dels experts. Després d'una multitudinària ronda més o menys simultània -s'han completat onze espadats més- les quatre formacions han iniciat els actes reivindicatius del cap de setmana en executar quatre pilars de quatre tot mostrant pancartes amb quatre llaços grocs que demanaven l'alliberament dels presos polítics.



Xiquets de Tarragona: 5d7, 4d7a, 3d7, P5, 4 P4

Colla Vella dels Xiquets de Valls: 3d8, 4d8, 9d7, P6, V5

Castellers de Sabadell: 4d8, 2d7, 5d7, V5

Xiquets de Reus: 3d7, 4d7a, 5d7, P5