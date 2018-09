Els Xiquets de Tarragona preparen el relleu al capdavant de la colla

Divendres saltava la notícia al voltant dels Xiquets de Tarragona: el seu cap de colla, Sergi Feijoo, deixava el càrrec a falta de pocs dies per a la festa major de la ciutat. La colla no va fer cap comunicat però de seguida es va posar a treballar per marcar les línies que han de facilitar el relleu al capdavant de la direcció tècnica de la formació. Jordi Suriñach, secretari de la junta de govern dels de la camisa ratllada: “Ha sigut una sorpresa; no és habitual que un cap de colla dimiteixi el mes de setembre però volem expressar la nostra admiració màxima pel Sergi Feijoo i per la seva feina al capdavant de la colla”.

Els estatuts de la formació tarragonina preveuen ara dos passos a seguir, segons Suriñach: “El primer és que s’han de convocar eleccions immediatament”. La colla preveu organitzar-les aquesta tardor, a finals de temporada, però ara el que toca és “que la junta de govern designi la persona o persones encarregades de portar tècnicament la colla fins a finals de temporada”, continua el secretari. En aquest sentit, Suriñach anuncia que “dilluns a la tarda hi ha convocada una reunió extraordinària de la junta de govern per buscar aquestes persones i conformar una junta gestora”.

Si bé el moment de la temporada en què arriba la decisió, “a una setmana justa de la diada de la festa major i a dues de Santa Tecla”, podria provocar una davallada important en els resultats dels Xiquets, Jordi Suriñach afirma amb orgull: "Tot i ser un dia estrany, divendres vam fer un dels millors assajos de la temporada; la colla sap que ens hi juguem molt”. Des de la junta de govern es vol remarcar la idea que “en els dies grans els Xiquets van amb grans castells” i que la feina feta a assaig així ho confirma. “Són castells que tenim al pati [...] tenim un bon punt de partida; hem descarregat el cinc de vuit i s’està consolidant a l’assaig, el tres de nou de Sant Magí no el vam descarregar per alguns detalls i a assaig estem trobant la manera de solucionar-los, el quatre treu el cap de manera important”.

L’actual junta ja ha definit una línia de treball amb tres punts molts clars: “Que la gent que encara hi ha a la tècnica continuï perquè han fet una feina excel·lent, que la junta de govern tingui un lligam molt directe amb aquesta junta gestora i que s'hi incorpori saba nova”. Així mateix, Jordi Suriñach avança la probabilitat que ell mateix formi part d’aquesta junta, tal com s’havia rumorejat: "Pot ser que a més a més em toqui donar la cara”.

Tal com explica Suriñach, a partir d’ara els Xiquets necessitaran un punt de confiança per part dels seus castellers: “Tots plegats hem d'assumir un compromís; és un compromís de dos mesos per fer el que modestament creiem que sabem fer millor, que els Xiquets puguem fer castells de la gamma alta de vuit i castells de nou tantes vegades com sigui possible”. Sempre positiu en el seu discurs, afirma: “La matèria primera estic convençudíssim que hi és, només ens falta trobar-nos tots plegats amb aquell puntet de energia, de mala llet, de compromís, d’amor propi”.