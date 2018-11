La Colla Vella dels Xiquets de Valls ofereix el trofeu del Concurs de Castells a Carles Puigdemont

Una cinquantena de castellers i castelleres de la Colla Vella dels Xiquets de Valls han estat rebuts aquest migdia a Waterloo per Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat de Catalunya, i pels consellers exiliats, Meritxell Serret, Antoni Comín i Lluís Puig, en un acte en el qual han volgut oferir el trofeu de guanyadors del passat Concurs de Castells al que consideren que és encara el “govern legítim” del país. Està previst que quan torni l’agrupació sigui rebuda per Quim Torra al Palau de la Generalitat.

La Colla Vella ha aprofitat la recepció per agrair a Lluís Puig, exconseller de Cultura, l’impuls per a la creació de la càtedra per a l’estudi del fet casteller que es va formalitzar l’any 2017 a la Universitat Rovira i Virgili i el seu paper en el viatge que va dur les dues agrupacions vallenques el passat mes de juliol fins a Washington per participar en el festival Smithsonian Folklife. Puigdemont s'ha atrevit, fins i tot, a parar un pilar de quatre amb la camisa rosada al segon pis després que els membres de la tècnica de la colla castellera li fessin quatre indicacions en una prova prèvia. L'acte ha finalitzat amb un espadat de cinc pisos dels vallencs.





L’expedició té previst quedar-se tot el cap de setmana a Brussel·les, on participarà en diversos actes, abans de tornar dilluns a Barcelona, on serà rebuda pel president Quim Torra al Palau de la Generalitat.

Aquest no és el primer cop que la formació vallenca participa en un acte de reconeixement i solidaritat amb els presos polítics i els exiliats a causa del Procés. El passat 16 de juny un grup d’uns setanta castellers va desplaçar-se a Madrid per alçar pilars a totes les presons on s’havien repartit els dirigents polítics i associatius catalans.