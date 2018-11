25 anys de gamma extra, 20 anys de deu

La dècada dels noranta ha estat, fins a l'actualitat, la que ha viscut una major eclosió del món casteller. L'esclat de la formació de colles castelleres arreu del territori va anar acompanyat de nous rècords en les colles punteres del país. El primer gran èxit de la dècada va ser el 2d9fm que van carregar els Minyons de Terrassa el 1993. En un període de cinc anys, a més, es van descarregar els primers 2d9fm (1994, Colla Vella), 4d9fa (1996, Castellers de Vilafranca), 5d9f (1996, Colla Vella), Pd8fm (1997, Castellers de Vilafranca), 4d9sf (1998, Minyons de Terrassa), 3d10fm (1998, Minyons de Terrassa) i 3d8ps (1999, Colla Vella); a més del primer 2d8sf carregat (1999, Castellers de Vilafranca).

El 2d9fm, per tant, va ser l'entrada a la gamma extra en una cursa en la qual van participar els Castellers de Vilafranca i els Minyons de Terrassa. Els Verds van acumular set intents del 2d9fm entre el 1989 i el 1993 sense èxit mentre que els malves en el seu primer intent, el 21 de novembre del 1993, el van poder carregar in extremis. Entre aquests intents de vilafranquins i terrassencs, però, hi havia una gran diferència i és que els Castellers de Vilafranca no introduïen crosses en les manilles. El 2d9fm descarregat, però, arribaria l'any vinent a Santa Úrsula per part de la Colla Vella dels Xiquets de Valls.

El dos emmanillat, alhora, s'ha consolidat com el castell de gamma extra que més s'ha descarregat i més colles l'han assolit. En aquest aspecte per tant, fins a vuit colles l'han pogut completar, entre els quals sumen 213 descarregats i 56 carregats. Entre aquests, destaquen especialment els Castellers de Vilafranca amb 109 descarregats i 7 carregats.

Amb el record del primer 2d9fm coronat, els Minyons de Terrassa van arribar a l'actuació de la seva XX Diada el 1998 amb ganes de tornar a fer història. En aquest cas l'objectiu se centrava en el 3d10fm, que els Castellers de Vilafranca havien coronat una setmana abans en una actuació atípica. Els Verds van provar aquell mateix any el tres emmanillat sense èxit per Sant Fèlix i per Tots Sants; en la que a priori era la darrera actuació de la temporada. La voluntat dels Verds de ser la primera colla a fer l'aleta a un castell de 10, però, els va portar a crear una actuació el 15 de novembre. La decisió final, però, no va ser de la junta ni la tècnica dels Verds, sinó que es va realitzar un referèndum entre els castellers; del qual en va sortir una àmplia majoria favorable a tornar a intentar el 3d10fm. Dues setmanes després de Tots Sants, per tant, els Castellers de Vilafranca es convertien en la primera colla en coronar un castell de 10.

D'aquesta manera, amb el castell de deu coronat pels Verds una setmana abans, els Minyons van encarar el 3d10fm en primera ronda. En la primera temptativa, però, l'enxaneta es va despenjar just abans de coronar el castell; que van poder desmuntar. Tot i això hi van tornar uns minuts després i, en aquest cas, el van poder descarregar.

Mentre que el 2d9fm es va poder consolidar en el panorama casteller, el 3d10fm va ser molt més car de veure. El tres emmanillat no seria descarregat per segona vegada fins al 2002, novament pels Minyons de Terrassa. Els egarencs van mantenir-se com a única colla en descarregar el 3d10fm fins al 2013, quan ja el van completar els Castellers de Vilafranca després d'haver-lo coronat en set ocasions. En el 2016 també s'hi van sumar la Colla Vella dels Xiquets de Valls i la Jove de Tarragona com a colles en descarregar un castell de deu.