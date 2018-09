betevé es manté fidel a la seva cita amb la Mercè castellera

La televisió pública de Barcelona, betevé, s'omplirà el proper cap de setmana d'actes culturals en un intens seguiment de la festa major de la Mercè. Televisió, ràdio, web i perfils socials es posaran al servei dels barcelonins per explicar tot allò que succeeixi en els actes d'àmbit cultural. Les diades castelleres, la històrica diumenge i la de les colles locals dilluns, seran un any més el principal centre d'atenció. Un equip de professionals format pels periodistes Rafel Luján, Meritxell Hernández, Efren Garcia i Pep Ribes, explicaran des de la plaça de Sant Jaume les dues cites del cap de setmana. Les retransmissions, a més, es podran seguir en línia a través del servei de streaming de betevé.



Aquest any els Castellers de Barcelona rebran la Colla Joves Xiquets de Valls i els Minyons de Terrassa en una diada històrica que espera revalidar la gamma extra. L'actuació comptarà amb la locució i els comentaris de Rafel Luján i Efren Garcia, i el seguiment a peu de plaça de Meritxell Hernández. Dilluns la programació s'avançarà fins a quarts de deu del matí a través dels perfils socials de Facebook i Twitter, i a l'streaming publicat al web de la televisió local. Les càmeres de betevé captaran des de ben d'hora l' ambient previ a l'actuació i, a partir de les 12 del migdia, Pep Ribes s'afegirà a l'equip per seguir les evolucions de les set colles de la ciutat. A banda dels Castellers de Barcelona, dels Castellers de Sants, dels de la Vila de Gràcia, dels Castellers de la Sagrada Família, dels del Poble Sec i de la Colla Jove de Barcelona, aquest any s'afegeixen els Castellers de Sarrià en la seva primera participació oficial en la qual s'espera que estrenin les seves noves camises identificatives.



Abans, però, per a escalfar motors, betevé emetrà divendres el pregó de festa major, enguany a càrrec de l’actriu Leticia Dolera, i enllaçarà amb el tradicional toc d’inici que celebra el seu 25è aniversari. Els comentaristes Rafel Luján i Amadeu Carbó seran doncs els primers en posar-se en marxa durant les festes de la Mercè.