El castell de deu pisos reanima la temporada

La plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú torna a acollir el primer castell de deu pisos de la temporada. La diada de la festa major de les Neus ha esdevingut l'escenari idoni perquè els Castellers de Vilafranca ataquessin amb èxit el primer tres de deu emmanillat del curs. L'estructura ha arribat en la segona ronda d'una actuació que ha significat un important salt de qualitat en la temporada castellera.



Amb només dues torres de nou amb folre i manilles com a bagatge de gamma extra, els verds han començat la seva actuació descarregant la torre número cent del seu historial. La celebració els ha portat ha dibuixar-hi fins i tot una figuereta durant el descens, i això els ha donat forces per plantar cara al primer castell de deu pisos de l'any. El tres de deu amb folre i manilles s'ha alçat amb delicadesa. Amb el pis de quints col·locat, han aturat el moviment de les manilles abans de fer sonar les gralles i han buscat la màxima agilitat en l'execució. Han coronat l'estructura amb mestria, aturant cada petit tremolor. L'aleta ha sigut el tret de sortida d'una lluita, eixordada per l'ovació del públic, que ha mantingut el tres en peu fins al final i l'ha portat a bon port.

Si bé la falta de regularitat de la formació vilafranquina, combinada amb l'estat de gràcia de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, havia animat el primer tram del curs, el retorn dels homes i dones de Toni Bach al capdavant, just a les portes del mes d'agost, torna a encarrilar un duel que es preveu molt intens. Els vilafranquins agafen el comandament i ho fan amb autoritat, en espera de la resposta de la colla de la camisa rosada.



Els Castellers de Vilafranca ja van triar la festa major de Vilanova i la Geltrú per descarregar el primer tres de deu emmanillat del 2016 i l'any passat el van aconseguir coronar. Per tercera temporada consecutiva, la plaça de la Vila gaudeix del màxim nivell casteller.